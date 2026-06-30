米政府圧力で分かれるOpenAIとAnthropicの道、著名コラムニストが指摘する「現実主義」の成否

米テックメディア「The Information」の創業者ジェシカ・レッシン氏は、OpenAIとAnthropicの最新AIモデルのリリース戦略が、政府の圧力によって対照的な方向へ分かれつつあると指摘している。この分析は、急速に変化する規制環境において、AI企業のリーダーが「現実主義」と「原則主義」のどちらを選択すべきかという、業界全体の今後の競争力に関わる重要な問いを投げかけている。

■共通の特質としての「現実主義」

「アルトマン、アモデイ、そしてなぜ現実主義者が生き残るのか」と題したコラムの中で、ジェシカ・レッシン氏は、大手テック企業のCEOに共通する特質は「現実主義（プラグマティズム）」であると主張した。同氏は20年間にわたりテック業界を取材してきた経験から、最も成功しているリーダーたちは、自らの信念に固執するのではなく、市場や政治、そして顧客の変化に柔軟に適応していると指摘する。

レッシン氏はその例として、FacebookをSNSからメタバース、さらにはAI企業へと再定義したマーク・ザッカーバーグ氏や、当初は火星移住を掲げながらも現実的な制約に伴ってメッセージを繰り返し変更してきたSpaceXのイーロン・マスク氏を挙げる。こうした方針転換は一見すると妥協や弱さのようにも映るが、世界で最も価値のある企業を築き上げるプロセスにおいては、避けて通れない必然的な判断なのかもしれないと同氏は分析している。

■現実主義を武器にするOpenAIのアルトマン氏

この議論の中心にいるのが、OpenAIのCEOであるサム・アルトマン氏だ。The Informationの報道によると、アルトマン氏は米国政府の要請を受け、同社の最新AIモデルを段階的にリリースすることに同意したという。レッシン氏はこの判断を、アルトマン氏が現実主義を強みとして発揮した好例と捉えている。

アルトマン氏は以前から、言動が一致していないという批判に直面してきた。OpenAIを非営利団体から営利企業へと移行させたことや、Microsoftとの間で巨額のコンピューティング契約を結んだことなどがその代表例だ。しかしレッシン氏によれば、アルトマン氏は「非営利のままではAI開発に必要な巨額の資金を調達できない」と判断し、投資家のヴィノッド・コースラ氏を説得して営利化に踏み切ったという。多くの投資家は、大規模なAI開発を継続するための現実的な判断として、こうした動きを受け入れる可能性が高い。ただし、コラムが「現実主義」と評価するこれらの行動は、批判派からは「理念と行動の乖離」とみなされており、同氏を巡る評価には依然として緊張関係が存在している。

■原則に固執するAnthropicのアモデイ氏と輸出管理を巡る背景

一方でレッシン氏は、安全性重視の技術者として知られるAnthropicのCEO、ダリオ・アモデイ氏を「原則（プリンシプル）に固執する人物」として対比させている。この位置づけの背景には、実際に起きた個別の出来事がある。

2026年6月中旬、米商務省は国家安全保障を理由に輸出管理命令を出し、Anthropicはこれに応じて最新モデル「Claude Fable 5」および「Claude Mythos 5」への世界中からのアクセスを数時間以内に無効化した。報道によると、この措置はAmazonの研究者が同モデルの安全分類器をバイパスする手法を実証したことが発端だったという。政府側はAnthropicに対し、バイパス問題を修正するか、さもなければモデルを自主的に撤回するよう迫ったとされる。

ホワイトハウス顧問のデビッド・サックス氏が投稿した経緯によれば、政府は修正か自主撤回かの選択肢を提示したが、アモデイ氏はこれを拒否した。Anthropic側は公に、この欠陥は限定的なものであり、数百万人が利用するモデルを回収するほど深刻なものではないと主張し、他の既存モデルでも同様の挙動を引き出すことは可能だと反論していた。しかし、最終的には輸出管理命令に従う形でアクセスを停止せざるを得なくなった。

■議論の行方：現実主義と原則主義のどちらが勝つか

レッシン氏の主張は、Anthropicにとっては耳の痛い方向へと進む。すなわち、原則にこだわりすぎることは、政府と妥協して迅速に市場へ参入する現実主義的なライバルに対して遅れをとる原因になりかねず、アモデイ氏もまた、競争に勝つためには現実的な選択を迫られることになるだろうという予測だ。

しかし、これはあくまで予測であり、確定した結果ではない。また、この構図は別の見方もできる。安全性を重視する研究所が、政府からの圧力に対して安易に出荷を認めず踏みとどまったことは、まさにその研究所が設立された理念を忠実に実行していると評価することもできるからだ。どちらの解釈が正しいかは個々の判断に委ねられており、コラム自体も結論を出しているわけではない。

ここで重要なのは、何が「事実」で何が「解釈」であるかを明確に区別することだ。輸出管理によるモデルの提供停止は事実であり、アルトマン氏が段階的リリースに同意したという情報はThe Informationによる報道である。そして、どちらの姿勢が最終的に勝利するかという主張は、あくまでコラムニスト個人の仮説にすぎない。読者はこれらを切り離して捉える必要がある。

■注目ポイントQ&A

●ジェシカ・レッシン氏はアルトマン氏とアモデイ氏についてどのような主張をしていますか？

レッシン氏は、最も成功するテックCEOは信念に固執するよりも、市場や政治、顧客の変化に柔軟に適応する「現実主義者」である傾向があると主張しています。政府の要請に応じてモデルの段階的リリースに同意したとされるOpenAIのサム・アルトマン氏を現実主義の例とする一方、輸出管理を巡る対立で原則を貫いたとされるAnthropicのダリオ・アモデイ氏を対比させています。ただし、これは同氏のコラムにおける解釈であり、確立された事実ではありません。

●米国政府がAnthropicのモデルを規制した理由は何ですか？

2026年6月中旬、米商務省は国家安全保障を理由に、外国籍の人物によるAnthropicの最新モデル「Claude Fable 5」および「Claude Mythos 5」へのアクセスを禁止する輸出管理命令を出しました。同社はリアルタイムでユーザーの国籍を確実に検証できないため、命令を遵守するために世界中の全ユーザーに対して両モデルの提供を一時停止しました。報道によると、Amazonの研究者がモデルの安全分類器をバイパスする手法を実証したことが発端とされています。

●OpenAIとAnthropicのAI戦略にはどのような違いがありますか？

両社はともにAIの監督体制を支持していますが、迅速な展開と安全性、および政府関係のバランスの取り方において対照的であると指摘されています。OpenAIが政府の要請に応じて段階的なリリースを受け入れたとされる一方、Anthropicは政府の安全性への懸念に反論しつつも、輸出管理命令に従ってモデルの提供を停止しました。ただし、両社とも状況に応じて姿勢を変化させており、この対比は固定的なものではありません。

●ジェシカ・レッシン氏とはどのような人物ですか？

ジェシカ・レッシン氏は、2013年に設立されたテクノロジーおよびビジネスの深掘り報道を行う有料購読メディア「The Information」の創業者兼CEOです。それ以前は、ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）の記者および編集者としてシリコンバレーを取材しており、約20年にわたりテック業界の報道に携わっています。

元記事: A Columnist Sees OpenAI and Anthropic Splitting Under Government Pressure