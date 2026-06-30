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東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*15:49JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか電気機器、金属製品、機械、情報・通信業なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほか小売業、水産・農林業、輸送用機器、鉄鋼なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 6,799.63 ／ 2.69
2. 電気機器 ／ 9,217.71 ／ 1.59
3. 金属製品 ／ 2,138.4 ／ 0.82
4. 機械 ／ 5,054.23 ／ 0.77
5. 情報・通信業 ／ 7,613.74 ／ 0.41
6. 保険業 ／ 3,706.26 ／ 0.38
7. サービス業 ／ 3,550.29 ／ 0.32
8. 精密機器 ／ 14,352.01 ／ 0.29
9. 海運業 ／ 1,928.56 ／ 0.27
10. その他金融業 ／ 1,525.49 ／ 0.23
11. ガラス・土石製品 ／ 2,779.04 ／ 0.19
12. 銀行業 ／ 676.17 ／ 0.11
13. 化学工業 ／ 3,220.19 ／ -0.11
14. 証券業 ／ 863. ／ -0.28
15. 石油・石炭製品 ／ 2,566.83 ／ -0.30
16. 食料品 ／ 2,807.4 ／ -0.36
17. 卸売業 ／ 5,416.92 ／ -0.37
18. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,709.68 ／ -0.43
19. 医薬品 ／ 3,809.02 ／ -0.45
20. 電力・ガス業 ／ 662.81 ／ -0.48
21. 鉱業 ／ 955.81 ／ -0.48
22. 建設業 ／ 2,751.43 ／ -0.58
23. 陸運業 ／ 2,176.63 ／ -0.59
24. 不動産業 ／ 2,532.08 ／ -0.71
25. ゴム製品 ／ 5,510.01 ／ -0.74
26. 繊維業 ／ 924.17 ／ -0.80
27. 空運業 ／ 236.03 ／ -0.82
28. パルプ・紙 ／ 631.85 ／ -1.00
29. 鉄鋼 ／ 718.37 ／ -1.03
30. 輸送用機器 ／ 4,452.95 ／ -1.06
31. 水産・農林業 ／ 740.45 ／ -1.15
32. 小売業 ／ 2,323.43 ／ -1.19
33. その他製品 ／ 5,561.9 ／ -1.29《CS》
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