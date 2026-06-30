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6月30日日本国債市場：債券先物は127円77銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:40JST 6月30日日本国債市場：債券先物は127円77銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付127円96銭 高値128円03銭 安値127円73銭 引け127円77銭
2年 1.342％
5年 1.869％
10年 2.657％
20年 3.601％
30日の債券先物9月限は127円96銭で取引を開始し、127円77銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.10％、10年債は4.36％、30年債は4.85％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.85％、英国債は4.72％、オーストラリア10年債は4.72％、NZ10年債は4.35％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:00 独・CPI(6月) 予想0.1％ 前回-0.2％
・23:00 米・JOLT求人件数(5月) 予想727.5万件 前回761.8万件
・23:00 米・消費者信頼感指数(6月) 予想94.3 前回93.1
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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