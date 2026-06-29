【報道】AppleのVision Pro開発を率いたハードウェア幹部がOpenAIへ移籍、2027年スマートグラス計画に暗雲

Appleで「Vision Pro」のハードウェア開発を7年間にわたり率い、現在はAIスマートグラス開発の責任者を務めていたポール・ミード（Paul Meade）氏が、OpenAIのハードウェア部門に移籍することが報じられた。Bloombergが関係者の話として伝えたもので、AppleとOpenAIはコメントを避けている。2027年末のスマートグラス発売を目指すAppleにとって、この重要幹部の離脱は大きな打撃となる可能性がある。

■Appleのウェアラブル開発を率いた重要幹部がOpenAIへ

Bloombergが未発表の人事情報に詳しい関係者の話として報じたところによると、AppleのVision Products Groupでハードウェアエンジニアリング担当バイスプレジデントを務めるポール・ミード（Paul Meade）氏が、来週までに同社を退社し、OpenAIのハードウェア部門に参画するという。AppleとOpenAIは、いずれもこの件に関するコメントを拒否している。

この離脱は、過去8か月間で加速しているAppleのバイスプレジデント級幹部の相次ぐ流出において、ハードウェアエンジニアリング部門における最も影響の大きい事案となる。ミード氏は、社内の深い知識だけでなく、Appleが現在最も必要としているウェアラブルシステムのアーキテクチャに関する専門知識も持ち去ることになる。Appleは現在、2027年末の市場投入を目指し、ディスプレイ非搭載のスマートグラス開発を急いでいるとされる。

AR（拡張現実）スマートグラスの開発は、ミード氏が過去7年間を費やして構築したVision Proよりも、技術的に極めて困難な課題である。Vision Proの設計では、大型のバッテリーパック、アクティブ冷却システム、高出力のマイクロOLEDパネルを中心としたディスプレイシステムを採用できた。これに対し、スマートグラスは、1日中着用できるほど軽量なフレームの中に、一般的なLED電球1個分に相当する約3〜8ワットの総システム消費電力枠で、同等のAI処理タスクを実行しなければならない。また、薄いガラス素子を通してデジタル情報を重ね合わせて投影する導波路（ウェーブガイド）光学技術は、消費者向けスケールにおけるフルカラー形式としては、商業的にまだ確立されていない。Appleは、スマートグラス開発の指揮をミード氏に任せた際、最も困難なハードウェアの課題を、最も経験豊富なハードウェアエンジニアに託したことを認識していたはずである。

■OpenAIに集結する元Appleの「空間コンピューティング」頭脳集団

OpenAIにおいて、ミード氏はジョニー・アイブ（Jony Ive）氏、タング・タン（Tang Tan）氏、エバンス・ハンキー（Evans Hankey）氏といった、かつてAppleのデザイン、ハードウェア製品デザイン、インダストリアルデザインの各部門を率いた面々と合流することになる。この3人が共同設立したAIハードウェアスタートアップを、OpenAIは2025年5月に同社史上最大規模となる65億ドル（約1兆530億円、1ドル＝162円換算）で買収し、約55人のエンジニアとデザイナーを傘下に収めた。ミード氏の参画により、OpenAIは、これまでで最も技術的要求の厳しい消費者向け電子機器を世に送り出してきたハードウェアエンジニアリングのアーキテクトを手に入れることになる。これは、同社が数か月以内に初のAIネイティブな消費者向けデバイスを発表する準備を進める上で、極めて重要な人材となる。

なお、ミード氏の長年の部下であり、Vision Proおよびスマートグラスプログラムの製品デザイン責任者を務めていたフレッチャー・ロスコフ（Fletcher Rothkopf）氏が、Vision Products Groupにおけるミード氏の職務を引き継ぐ予定である。

■なぜARグラスの開発はVision Proよりも困難なのか

Vision Proは、本質的には「顔に装着する高出力デバイス」である。アクティブ冷却を稼働させ、2枚の4KマイクロOLEDディスプレイを駆動し、Mシリーズプロセッサに加えてセンサーフュージョン用の専用R1チップを動作させるのに十分な電力を消費する。これらが、約600グラムの重量の中に収められており、1〜2時間の使用であれば許容される設計となっている。

一方、スマートグラスは、これらの設計上の制約のほぼすべてを逆転させる必要がある。1日中着用できるARグラスの目標重量は、標準的なメガネフレームと同等の100グラム未満である。この重量制限により、バッテリー容量はワット時（Wh）ではなくミリアンペア時（mAh）単位で測定されるほど小さくなる。システムオンチップ（SoC）は、常時オンのセンサー処理、カメラによる推論、SLAM（3次元空間内でグラスの位置を継続的にマッピングする技術）、およびAIモデルのクエリを処理しなければならない。しかも、装着者の顔に触れても不快にならないほど、発熱を極めて低く抑える必要がある。

現在のARディスプレイグラスが実現している視野角は50〜70度であり、通知やナビゲーションの表示には十分だが、Vision Proのような没入感のある視野には遠く及ばない。これを可能にする技術が導波路光学であり、回折格子が刻まれた薄いガラス素子によって、投影された光を眼に向けて屈折させる。薄型レンズを実現する「回折型導波路」と、エネルギー効率に優れる「幾何学的反射型導波路」という2つの主要なアプローチは、いずれもフルカラーの再現性を保ちながら消費者向けスケールで製造することが依然として困難である。Metaが公開デモンストレーションを行った最先端のフルARグラスのプロトタイプ「Orion」でさえ、演算システムとバッテリーシステムには外部ハードウェアを必要としていた。これこそが、ミード氏がAppleで解決を任されていたエンジニアリングの課題であり、今後はOpenAIでその解決を支援することになる。

■8か月にわたる幹部流出の背景と組織再編

ミード氏の退社は、2025年10月にApple Intelligenceの「Answers, Knowledge, and Information」チームを率いていたキ・ヤン（Ke Yang）氏がMetaに移籍したことから始まった、Appleにおけるバイスプレジデント級幹部の流出パターンの最新事例である。その2か月後には、Appleのヒューマンインターフェースデザイン担当バイスプレジデントであったアラン・ダイ（Alan Dye）氏も、同じくMetaへと移籍した。

これらの離脱の多くに先立って行われた組織再編は、2026年4月に始まった。Appleは、長年ハードウェアエンジニアリング部門のトップを務め、ミード氏の元上司でもあったジョン・ターナス（John Ternus）氏が、2026年9月1日付でティム・クック（Tim Cook）氏の後任としてCEOに就任することを発表した。これに伴い、チップ部門の責任者であるジョニー・スルージ（Johny Srouji）氏が最高ハードウェア責任者に就任し、ハードウェアエンジニアリング部門とハードウェアテクノロジー部門を統合する再編を実施した。この新体制下で、ミード氏を含むハードウェア担当バイスプレジデントらはスルージ氏に直接報告するのではなく、新たにハードウェアエンジニアリング担当バイスプレジデントに就任したトム・マリーブ（Tom Marieb）氏に報告し、マリーブ氏がスルージ氏に報告する形となった。この報告階層の追加は、実質的に複数の幹部の降格（役職名は変更なし）を意味しており、これがミード氏の退社決断を促す要因になったとみられる。

また、Vision Products Groupのトップとしてミード氏の前任者であったマイク・ロックウェル（Mike Rockwell）氏は、今年初めにヘッドセット部門の役割から退き、刷新されたSiriのAI開発を率いる立場に異動しており、これに伴い同グループはハードウェアとソフトウェアの独立した組織に分割されていた。

■Vision Proの商業的苦戦がもたらした戦略転換

ミード氏の離脱は、Vision Proの商業的なパフォーマンスと切り離して考えることはできない。発売年である2024年に約39万台を販売した後、Appleの製造パートナーであるLuxshare（立訊精密）は2025年初頭に生産を一時停止した。調査会社IDCの推計によると、2025年第4四半期までの出荷台数はわずか約4万5000台にとどまり、この急激な落ち込みを受けて、Appleは主要市場における同製品のデジタル広告を95％以上削減した。同社はその後、次の密閉型ヘッドセットの設計を根本から見直しており、新たなデバイスの登場は2028年末または2029年以降になると予想されている。

この苦戦は、Appleの空間コンピューティングに対する野心を終わらせたわけではない。むしろ、その方向性を密閉型ヘッドセットから、Metaの「Ray-Ban Meta」スマートグラスが初期の圧倒的なリードを築いている軽量スマートグラス市場へと転換させた。XRスマートグラスカテゴリは、2025年に約725万台が出荷されている。スマートグラスはVision Proとは異なり、社会的な摩擦を生むことなく、人々が公共の場で1日中着用できる製品である。しかし、外部の演算パックを使用せず、また極端に短いバッテリー駆動時間に陥ることなく、有意義なAI機能を提供するレベルでスマートグラスを構築することは、劇的に困難である。Appleの方向転換は戦略的には理にかなっているが、それを実行することは別問題であり、発売期限が迫る中で主任ハードウェアエンジニアを失うことは、その実行をさらに困難にする。

■OpenAIが目指すハードウェア開発

OpenAIは、2026年末までに初のAIネイティブな消費者向けデバイスを発表する予定であり、商業的な発売は2027年にずれ込む可能性があると公に表明している。このデバイスは、画面がなく音声入力を主体とした、ディスプレイではなく音声対話に焦点を当てたウェアララーまたはポケットサイズのコンパニオンデバイスになると報じられており、製造はFoxconn（鴻海精密工業）が担当するとみられている。

この製品が最終的にメガネ型デバイスに拡張されるかどうかは、公式には確認されていない。しかし、OpenAIがAIウェアラブル分野で次に来るものを確実に構築できるチームを編成していることは明らかである。ミード氏の参画により、同社はApple史上最も技術的に複雑な消費者向けウェアラブルを構築したハードウェアアーキテクトを手に入れた。これにより、iPod、iPhone、iPadを創り出したデザイナー（ジョニー・アイブ氏）や、元Appleのハードウェア幹部2人（タング・タン氏、エバンス・ハンキー氏）が1つの傘下に集まり、まだ名称も発売日も決まっていないデバイスの開発に向けて協働することになる。

Appleにとっての課題は、主任エンジニアが去る前からすでに遅れが生じていたスマートグラスの開発スケジュールを、残されたエンジニアリング指導部が維持できるかどうかである。

■注目ポイントQ&A

●ポール・ミード氏がAppleを去り、OpenAIに移籍した理由は何ですか？

Appleのハードウェアエンジニアリング部門における組織再編が影響しているとみられます。新たな最高ハードウェア責任者となったジョニー・スルージ氏のもとで、ミード氏を含む複数のバイスプレジデントが、スルージ氏に直接報告するのではなく、新設されたトム・マリーブ氏の配下に置かれる形となり、実質的な降格となりました。また、Vision Proの商業的な苦戦に伴い、Vision Products Groupの優先順位が低下したと受け止められたことも要因とみられています。ただし、AppleおよびOpenAIは公式な理由を明らかにしていません。

●ポール・ミード氏の離脱により、Appleのスマートグラス開発はどうなりますか？

ミード氏の長年の部下であるフレッチャー・ロスコフ氏が、Vision Proプログラムとスマートグラス開発のハードウェアエンジニアリング責任を引き継ぎます。2027年末の発売を目指すスマートグラスの開発自体は継続されますが、2017年からハードウェア開発を率いてきた重要幹部を開発の最終段階で失うことは、計画の継続性に疑問を投げかけています。

●OpenAIはこれまでに何人のAppleハードウェアエンジニアを採用していますか？

報道によると、ジョニー・アイブ氏、タング・タン氏、エバンス・ハンキー氏、そして今回のポール・ミード氏といった幹部クラスに加え、OpenAIは2025年11月までのわずか1か月の間に、40人以上のAppleハードウェアエンジニアを採用したとされています。この採用活動は、iPhoneやApple Watch、Vision Proなどの主要製品の開発経験を持つエンジニアを主な対象として行われています。

●なぜARスマートグラスの開発はVision Proよりも難しいのですか？

Vision Proは大型で、アクティブ冷却や大容量バッテリーを搭載できるため、高出力な処理が可能です。一方、スマートグラスは、通常のメガネと同等の100グラム未満の重量に収めつつ、わずか3〜8ワットという極めて低い消費電力でAI処理を行う必要があります。また、レンズに映像を投影する導波路光学技術は、フルカラーかつ消費者向け規模での製造が依然として困難であり、バッテリーを急速に消費せずに常時AI推論を実行する技術も、業界全体の未解決の課題となっています。

元記事: Apple Vision Pro Hardware Chief Joins OpenAI as Smart Glasses Deadline Looms