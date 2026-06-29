後場の日経平均は494円安でスタート、キオクシアHDやフジクラなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;68866.70;-494.18TOPIX;3963.07;-0.29



[後場寄り付き概況] 後場の日経平均は前営業日比494.18円安の68866.70円と前引け値（68869.43円）とほぼ同水準から取引を開始した。ランチタイムの日経225先物は、中盤からやや弱い動きに。前場の日経平均は、やや買いが先行したものの、半導体やAI株など主力ハイテク株の一角が弱い動きとなり、すぐにマイナスに転じた。一時67997.57円まで下落する場面もあったが、68800円を挟んでの方向感に欠ける展開が中心。

後場寄り付き時点の日経平均は引き続き売り優勢でスタート。アジア株は高安まちまちとなるなか、引き続き主力ハイテク株の一角が指数を押し下げているものの、ソフトウエア株の他、内需・ディフェンシブ関連には資金流入がみられている。

東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、ソフトバンクG＜9984＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、アドバンテ＜6857＞、JX金属＜5016＞、レーザーテック＜6920＞などが下落している反面、太陽誘電＜6976＞、任天堂＜7974＞、三菱重工＜7011＞などが上昇。業種別では非鉄金属、ゴム製品、石油石炭などが下落率上位に。《CS》