NVIDIAの「水使用量ほぼゼロ」冷却技術、AIデータセンターの水問題解決には至らないとの指摘

NVIDIAが次世代AIデータセンター向けに水使用量をほぼゼロにする冷却設計「DSX」を発表したが、専門家やメディアからはAI全体の水消費問題を根本的に解決するものではないとの指摘が出ている。この設計はデータセンター内部の冷却水消費を削減するものの、AIの稼働に必要な発電や半導体製造といった「建物の外側」での膨大な水消費には対応していない。2026年後半に出荷予定の次世代「Rubin」プラットフォームの導入を検討するデータセンター事業者やクラウドプロバイダーにとって、地域ごとの気候条件や電力網の負荷を考慮した総合的な水リスク管理が引き続き求められる。

■NVIDIAが発表した「水不使用」冷却設計の実態

NVIDIAは2026年6月22日、ロンドン・クライメート・ウィークにて、次世代AIデータセンターが実質的に水を使用せずに稼働できるとするリファレンスデザイン「DSX」を発表した。この発表は、世界最大のAIチップ企業が業界の水問題を事実上解決したと主張したことで大きな注目を集めた。しかし、この主張はデータセンターの建物の周囲に引かれた境界線に基づいており、その境界線の外側がAIの実際の水消費の大部分を占めている。

DSXは、2026年後半に出荷予定の「Rubin」世代のAIインフラ向けに開発された。すべてのチップとネットワークコンポーネントを密閉ループ内で100%液冷し、システム内からファンを完全に排除している。冷却液には水75%とプロピレングリコール25%の混合液（自動車用不凍液と同様の組成）を使用し、プロセッサ上に直接配置されたコールドプレートを循環させて熱を吸収し、屋外のドライクーラー（ラジエーター）へ送る。

技術的なポイントは温度設計にある。従来の冷却液の入口温度の業界標準は約30℃だったが、NVIDIAのシステムは最大45℃で流入させ、サーバーから約55℃で排出する。冷却液の温度が高いほど、機械式チラー（冷凍機）や蒸発式の冷却塔を使わずに、屋外のドライクーラーによる自然放熱（パッシブ冷却）が容易になる。チラーの目標温度を1℃上げるごとに冷却エネルギーコストは約4%削減され、45℃であれば温暖な気候の地域の多くでドライクーラーのみでの運用が可能になるとされる。

NVIDIAのデータセンター冷却・インフラ担当ディレクターであるアリ・ヘイダリ（Ali Heydari）氏は、「AIファクトリー向けのNVIDIA DSXリファレンスデザインは水消費量がゼロであり、膨大な電力使用量とほぼすべての水使用量を削減した」と述べている。同氏によると、一部の気候でチラーが必要になるかもしれない年間約1%の期間を除けば、蒸発式水冷を行わないドライクーラーベースの密閉ループシステムであるという。

従来の冷却塔システムは1メガワットあたり年間約260万ガロン（約984万リットル）の水を使用するが、NVIDIAによれば、DSX設計を適した気候に導入することでこれをほぼゼロ（最大100%削減）にできるという。50メガワット規模のハイパースケール施設では、冷却関連のエネルギーと水コストを年間400万ドル（約6億4800万円、1ドル=162円換算）以上削減できるとアピールしている。さらに、これまで6U（ラックユニット）を占有していたシステムが2Uに収まるなどラック密度が向上し、85デシベル以上の騒音を発生させていた冷却ファンが排除されることで、次世代AI施設の静音化も進むとしている。

■技術的なマイルストーンとしての評価と市場の反応

シカゴ大学のコンピュータサイエンス教授で、CERES（Center for Unstoppable Computing）のディレクターを務めるアンドリュー・チェン（Andrew Chien）教授は、「NVIDIAの発表で刺激的なのは、液体の入力温度を45℃まで引き上げることが実際に可能だと示した点だ」と評価している。同教授は、屋外が十分に涼しければエアコンなどの空調設備（HVAC）を稼働させずに冷却できるため、この温度引き上げは非常に重要であると指摘する。

温水液冷技術自体は新しいものではなく、IBMの「Aquasar」研究システムが2010年の時点で60℃での稼働を実現していた。しかし、世界最大のAIチップベンダーであるNVIDIAが、自社の主力インフラをこの設計に基づいて構築し、広範な導入に向けたビジネスケースを提示したことに大きな意義がある。2026年後半に出荷予定のRubin世代のラックは、1キャビネットあたり100キロワットを超える電力密度で72基のGPUと36基のCPUを統合するため、物理的に空冷での運用は不可能とされる。Rubinプラットフォームを採用する主要なクラウドプロバイダーやデータセンター事業者は液冷への移行を進めており、DSXリファレンスデザインは単なる製品発表にとどまらず、業界全体の転換点になるとみられている。

市場もこの動きに反応し、空調（HVAC）関連企業の株価が下落した。モディーン・マニュファクチャリング（Modine Manufacturing）が7.5%下落、ジョンソンコントロールズ（Johnson Controls）が6.2%下落、トレーン・テクノロジーズ（Trane Technologies）が5.3%下落した。これは、NVIDIAの設計が業界の冷却インフラのあり方を再定義すると投資家が受け止めたためとみられる。

■データセンターの「壁」に阻まれる水消費の境界線問題

一方で、TechCrunch、Fortune、Axiosなどの海外メディアが即座に指摘した構造的な限界がある。それは、NVIDIAの「水使用量ゼロ」という計算が、データセンターの「建物の壁」の内側だけに境界線を引いている点だ。壁の外側で発生する、AIの水フットプリントの大部分を占める要素が計算から除外されている。

国際エネルギー機関（IEA）の報告を引用した報道によると、現在データセンターの電力の約半分を供給している化石燃料発電所は、米国内で最大級の水消費源の一つである。米国地質調査所（USGS）によれば、これらの発電所は全米で1日あたり約27億ガロン（約102億リットル）の水を消費している。天然ガス発電所は発電電力量1キロワット時あたり約1.17リットル、石炭火力発電所は約2.2リットルの水を消費する。水力発電であっても、貯水池からの蒸発により1キロワット時あたり推定6.8リットルの水が失われるとされる。

水技術企業XylemとGlobal Water Intelligenceによる2026年の分析では、データセンターの直接的な冷却が占める割合は、2050年までにAIが追加で必要とする水需要の約4%にすぎないことが示されている。これに対し、発電が約54%、半導体製造が残りの約42%を占めている。このデータに基づくと、NVIDIAのソリューションが対応しているのは、AIの将来的な総水需要増加分の約20分の1（約5%）にすぎないことになる。これは、稼働中のデータセンター冷却のみを対象として「4分の1から3分の1」と見積もっていた初期の分析とは大きく異なる。

NVIDIAのチーフ・サステナビリティ・オフィサーであるジョシュ・パーカー（Josh Parker）氏はAxiosに対し、「データセンターの水消費に関する課題はほぼ解決された」と語った。これに対し、チェン教授はより慎重な見方を示している。同教授は、施設内での水使用量ゼロの達成は真の成果であるとしつつも、発電のサプライチェーン全体を含めれば「絶対的なゼロ」は非現実的であると指摘した。ただし、「大型データセンターの総消費電力を削減できるため、より多くの人々が目指すべき方向性である」とも述べ、NVIDIAの主張そのものではなく、そのアーキテクチャの意義を支持している。

■温暖な地域での有効性と地理的制約

また、「水使用量ほぼゼロ」という数値は、データセンターが設置される地理的条件に強く依存する。45℃の密閉ループは、米国太平洋岸北西部、スコットランド、スカンジナビアといった、年間を通じて外気温が十分に低く、ドライクーラーで受動的に放熱できる温帯地域ではチラーなしで機能する。

しかし、アリゾナ州、テキサス州、あるいはシンガポールといった高温地域では、最も暑い時期に機械的なチラーによるバックアップが必要となる。ヘイダリ氏も、一部の気候では年間稼働時間の約1%で従来のチラーが必要になる可能性があることを認めているが、周囲の気温が日常的に45℃に近づく、あるいはそれを超える地域では、この割合は大幅に高くなる可能性がある。

Tom's Hardwareが引用したGuardianの分析によると、現在米国全土で計画されている809箇所のデータセンターの3分の2が、過去1年間に干ばつに見舞われた地域に位置している。最も深刻な水不足に直面している地域こそ、チラー不要という約束が最も果たされにくい地域でもある。米国開拓局は2026年のミード湖について「レベル1」の不足状態を宣言し、アリゾナ州に対して年間水配分量の約18%削減を求めているが、この砂漠地帯はデータセンターへの多額の投資を引きつけてきた地域でもある。

■ジェボンズのパラドックスとAI水需要の「リバウンド」

NVIDIA自身の説明には、構造的な矛盾も内包されている。同社は、効率性の向上が成長を抑制するためではなく、さらなる成長を支えるためのものであることを明言している。NVIDIAのブログ記事には「AIのワークロードは軽くなっていない」と記されている。AIの演算ユニットあたりの冷却コストが下がり、冷却が容易になれば、経済学でよく知られた原理に従って、より多くの演算リソースが配備される結果を招く可能性が高い。これは、システム全体での水削減効果を相殺してしまう可能性がある。

経済学ではこれを「ジェボンズのパラドックス（Jevons Paradox）」と呼ぶ。19世紀の経済学者ウィリアム・スタンレー・ジェボンズが1865年に提唱したもので、石炭エンジンの効率が向上した結果、石炭の消費量が減るのではなく、むしろ安価になったエネルギーがより幅広い産業で利用されるようになり、消費量が増加した現象を指す。

1970年代以降、コンピューティングにおける主要な効率向上の試みは、常にユニットあたりの効率向上を上回る総演算需要の増加を伴ってきた。コンピューティングの効率向上が、システム全体の資源利用量の純減をもたらした歴史的な例は確認されていない。NVIDIAの発表には、このリバウンド現象を防ぐ仕組みは含まれていない。

米国内の状況はすでに逼迫している。Data Center Watchによると、2026年第1四半期だけで、地域住民らの反対運動によって約1300億ドル（約21兆600億円、1ドル=162円換算）規模にのぼる75以上のデータセンタープロジェクトが阻止された。これは2025年全体で阻止された件数に匹敵する。Amazonは2026年6月、同社のグローバルデータセンターが2025年に25億ガロン（約94億6000万リットル）の水を消費したことを初めて公表した。データセンターの設置面積が拡大したにもかかわらず、この数値は前年比で2%減少したとしている。

■変化するものと、変化しないもの

NVIDIA's DSX設計は、技術的に極めて重要なマイルストーンである。ハイパースケールAI施設をオンサイトの水消費ほぼゼロで冷却することは容易ではなく、Rubinサーバーアーキテクチャの熱設計を根本から見直し、高出力チップ全体で冷却ループを簡素化し、単一の入口・出口を持つコールドプレートルーティングを実現する必要があった。この45℃アーキテクチャは、特に水不足に悩む地域でデータセンターの水使用に対する地域住民の反対が強まる中、今後5年間で新たな業界標準となる可能性がある。

しかし、この設計が解決しない課題も残されている。データセンターに電力を供給する発電所が消費する水、NVIDIAのチップ製造プロセスで消費される水、およびデータセンターの運用コストが下がることで新たに建設される施設の増加という問題だ。

他社の取り組みを見ると、Microsoftは2024年8月に、新しいデータセンターでの冷却用の水使用を停止し、1施設あたり年間1億2500万リットル以上の削減を目指すと発表している。Googleは2030年までに「ウォーター・ポジティブ（消費量以上の水を還元する）」を達成することを掲げ、2024年には淡水消費量の64%を補給したと報告している。これらは供給側のサステナビリティへの取り組みであり、NVIDIAが発表した技術とは異なる時間軸と境界線で機能している。NVIDIAの発表は、AIの水消費に関するストーリーの「1つの章」を書き換えたにすぎない。発電所、チップ製造工場、そして安価なコンピューティングが常にもたらす需要のリバウンド曲線という「ストーリー全体」は、依然として続いている。

■注目ポイントQ&A

●AIデータセンターの冷却には実際にどのくらいの水が使われており、NVIDIAの設計でどう変わるのですか？

蒸発式の冷却塔を使用する既存のデータセンターでは、オンサイトの冷却だけで1メガワットあたり年間約260万ガロン（約984万リットル）の水が消費されています。NVIDIAのDSX密閉ループ設計は、各チップのコールドプレートに密閉された水とグリコールの混合冷却液を循環させ、蒸発ではなく屋外のラジエーターから放熱することで、温帯地域におけるオンサイトの水消費をほぼゼロに削減します。しかし、2026年のXylemとGlobal Water Intelligenceの分析によると、オンサイトの冷却は2050年までにAIが追加で必要とする水需要の約4%にすぎません。発電が約54%、半導体製造がその大部分を占めており、NVIDIAの設計はAI全体の水フットプリントの重要ではあるものの、一部にしか対応していません。

●NVIDIAのRubin DSX冷却設計は、アリゾナやテキサスのような高温地域でも機能しますか？

部分的にしか機能しません。45℃の冷却設計は、年間を通じて外気温が冷却液の温度を下回る温帯地域では、機械式チラーなしで機能します。しかし、フェニックス、ダラス、シンガポールなどの高温地域では、最も暑い日にドライクーラーだけでは不十分であり、従来のチラーを稼働させる必要があります。NVIDIAのデータセンター冷却担当ディレクターは、一部の気候では年間稼働時間の約1%でチラーが必要になる可能性があると認めていますが、最も暑い市場ではこの割合が大幅に高くなる可能性があります。現在米国で計画されている約809箇所のデータセンターの3分の2が、過去1年間に干ばつを経験した地域に位置しているため、この点は特に重要です。

●ジェボンズのパラドックスとは何ですか？なぜAIの冷却効率に当てはまるのですか？

ジェボンズのパラドックスとは、19世紀の経済学者ウィリアム・スタンレー・ジェボンズにちなんで名付けられたもので、技術の効率向上によって単位あたりのコストが下がり、経済的に利用可能な用途が広がるため、結果として資源の総消費量が減少するのではなく増加する傾向を指します。コンピューティングの分野では、1970年代以降の主要な効率向上のたびに、単位あたりの効率向上を上回る総演算需要の増加が続いてきました。NVIDIAの冷却技術によってAIデータセンターの建設コストが下がり、地域社会に受け入れられやすくなれば、結果としてデータセンターの建設数が増加し、システム全体での水削減効果が相殺される可能性があります。

●オンサイト冷却以外で、AIの広範な水フットプリントの削減に取り組んでいる企業はありますか？

Microsoftは2024年8月に、新しいデータセンターで冷却用の水を使用しない方針を発表し、1施設あたり年間1億2500万リットル以上の削減を目指しています。Googleは2030年までに「ウォーター・ポジティブ」を達成することを約束し、2024年には淡水消費量の64%を補給したと報告しています。Amazonは2026年6月に、2025年のグローバルデータセンターの稼働で25億ガロン（約94億6000万リットル）の水を消費したことを公表し、拡大を続けながらも前年比2%の削減を達成したこと、また2030年までに消費量以上の水を還元する目標の75%に達していることを明らかにしました。これらの取り組みはオンサイトの運用フットプリントを対象としており、発電所やチップ製造における水消費のサプライチェーンは、依然として業界の直接的な管理外にあります。

元記事: AI Data Center Water Use Is Not Solved: Nvidia’s Cooling Fix Stops at the Walls