*18:02JST セレンディップ・ホールディングス---ストック・オプション（新株予約権）の発行

セレンディップ・ホールディングス＜7318＞は25日、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役（社外監査等委員である取締役を除く）に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すると発表した。

本件は、中長期的な業績及び企業価値の向上に対する意欲や士気を高め、株主利益を重視した業務展開を図ることを目的としている。また、新株予約権の価値が株価に連動することから、業績連動報酬の一部として付与することで、株主と取締役の利益及び不利益の一致を図るとともに、監査等委員である取締役の報酬にも反映させ、適正な監査意識の向上を通じて企業価値及び株主価値の向上に資する体制構築を目的としている。



新株予約権の数は338個であり、これにより交付を受けることができる普通株式数は33,800株となる。なお、付与株式数が調整された場合には、調整後の付与株式数に基づき算出される。《KA》