*17:59JST TalentX---双日テックイノベーションがリファラル採用で9名採用

TalentX＜330A＞は25日、統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内のリファラル採用サービス「MyRefer（MyTalent Refer）」を利用中の双日テックイノベーション（本社：東京都千代田区）の取り組みを発表した。

双日テックイノベーションは、大規模プロジェクトや難易度の高い案件を担うプロフェッショナル人材やマネージャー層の採用を強化する中、スキルやカルチャーのミスマッチを防ぎ、事業に必要な人材を持続的に獲得できるリファラル採用を重要な採用チャネルと位置付けている。

双日テックイノベーションは、「なぜやるのか」という意義の浸透と、紹介ハードルを下げるシステム運用の両輪を回すことで、中長期の事業変革に耐えうる持続的なタレントアクイジションの基盤を確立し、導入から約半年で9名の採用成果を創出した。

「MyRefer（MyTalent Refer）」は、リファラルを通じて社員と採用の距離を縮める、国内シェアNo.1（※）のリファラル採用サービスである。リファラル制度の設計や運用定着、社内ブランディングなど、リファラル採用の全プロセスを支援する機能を備えている。AIによる運用の自動化機能も搭載し、採用担当者の人事の工数を削減しながら、社員一人ひとりのエンゲージメントを高めてファン化を促進することで、自律的なリファラル採用の仕組みを構築する。

（※：矢野経済研究所 「リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場の実態と展望（2025）」における導入社数）《KA》