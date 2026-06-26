『ディスガイア』生みの親の新川宗平氏による新作SRPG『Demons' Night Fever』がPS5/Switch/Steamで2026年発売へ。味方を犠牲にして強くなる異色作

『魔界戦記ディスガイア』シリーズの生みの親である新川宗平氏が、日本一ソフトウェア退社後に手がける初の新作シミュレーションRPG（SRPG）『Demons' Night Fever』が、PlayStation 5、Nintendo Switch、PC（Steam）向けに2026年に世界同時発売されることが明らかになった。本作はアークシステムワークス、SuperNiche、ドリコムが共同開発し、アークシステムワークスがパブリッシャーを務める。味方ユニットを意図的に犠牲にすることで自軍を強化する、従来のSRPGの常識を覆すシステムが特徴だ。

■新川宗平氏が挑む、自身の代表作を超えるための新作

20年以上にわたり累計出荷本数500万本以上を記録している『魔界戦記ディスガイア』シリーズ。その生みの親である新川宗平氏が、日本一ソフトウェアを退社した後に手がける初のゲーム『Demons' Night Fever』が、2026年内にPlayStation 5、Nintendo Switch、PC（Steam）向けに発売されることが、6月24日に配信された「Arc System Works Showcase 2026」にて発表された。あわせて最新のゲームプレイトレーラーも公開され、Steamではウィッシュリストの登録受付が開始されている。

新川氏は2003年に初代『魔界戦記ディスガイア』を立ち上げて以来、すべてのナンバリングタイトルのプロデューサーを務め、2009年から2022年の退社までは日本一ソフトウェアの代表取締役社長も務めた人物だ。同シリーズは、グリッド戦闘やキャラクター育成、奥深いシステムを特徴とする「シミュレーションRPG（SRPG）」の金字塔となった。新川氏は2025年3月に個人クリエイター企業「SuperNiche」を設立。アークシステムワークスおよびドリコムと提携し、2025年6月のゲーム発表時には「自身の過去作を超える作品を目指す」と語っていた。

■35年のSRPGの常識を覆す「下僕搾取システム」

『Demons' Night Fever』の最大の特徴は、1990年に『ファイアーエムブレム』が確立して以来、グリッド型のタクティカルRPGが避けてきた「味方ユニットの死」という要素を、敗北条件ではなく「リソース」へと転換した点にある。

従来のSRPGでは、一時的であれ永久的であれ、ユニットを失うことはプレイヤーが避けるべき戦略的損失であった。しかし本作は、戦闘中にプレイヤーが意図的に味方の下僕（Peon）を犠牲にする「下僕搾取システム（Peon Exploitation System）」を導入することで、この前提を完全に覆している。「キルスキル」や「サクリファイス」によってユニットを自爆させるほど、生き残った軍勢が強力になっていく仕組みだ。

この設計は、死をペナルティではなく成長の手段とする『Hades』や『Rogue Legacy』といったローグライトゲームの哲学を、SRPGの枠組みに落とし込んだものと言える。慎重にベテラン部隊を守るのではなく、使い捨てのユニットをアグレッシブに活用する戦術が推奨される。

さらに、戦闘外のベースビルディング要素もこのロジックを補強する。プレイヤーは誘拐や略奪などの悪行を働くことで「悪逆ポイント（Perverse Points）」を獲得し、制限時間内に使い捨ての軍隊を拡張・強化していく。また、章ごとにボスを倒すと状況が一変し、プレイヤーが異なる悪役を演じるチャプター構造も特徴だ。ある章ではモンスターとしてスーパー戦隊と戦い、次の章では魔女として魔法少女を解体することになる。新川氏は本作のジャンルを「敵？味方？殺せ殺せ殺せ！死ぬほど強くなる最速スピードランシミュレーションRPG」と表現している。

■魔王と弟子、そして「正義」を騙る神を巡るストーリー

物語は、神を殺す直前に無力な赤ん坊の姿に変えられてしまった、史上最強の魔王「ギガ・スーパー・デス」を中心に展開する。

彼は事前に用意していた復活プログラム「デモンズナイトフィーバー」プロトコルを起動し、世界に対して強い嫌悪感を抱く青年「片中キルシロー」を捕らえ、不本意ながらも弟子にする。二人は、道徳的な悪行を重ねることで報酬が得られる世界を舞台に、ギガ・スーパー・デスの力を取り戻すための旅に出る。ゲームの公式な位置づけとしても、本作は「純粋な悪の物語」とされている。

■実力派クリエイター陣の集結と「北山浪漫」の正体

本作開発スタッフには、新川氏の古巣である日本一ソフトウェア以外の、実績あるクリエイターたちが名を連ねている。

キャラクターデザインは、アトラスの『世界樹の迷宮』シリーズ初期5作品のビジュアルを手がけた日向悠二氏が担当。音楽は、ガストの『アトリエ』シリーズなどで作曲を担当し、2018年からフリーランスとして活動している矢野達也氏が手がける。

そして、シナリオ担当としてクレジットされている「北山浪漫（Roman Kitayama）」という人物について、SuperNicheは「謎の新人小説家」と説明している。しかし、これは遊び心のある演出だ。「北山浪漫」とは新川氏自身のペンネームであり、過去にライトノベルや漫画の原作を執筆した際にも使用されている。新川氏は2022年に日本一ソフトウェアを退社した後、この名義で創作活動を行っており、その最初のプロジェクトとして2026年3月に日本で発売された音楽アクションRPG『エトランゼ・オーバーロード（Etrange Overlord）』の原作を手がけている。新川氏がプロデューサーとシナリオを兼任することで、本作のクリエイティブなビジョンは純粋な形で維持されている。

開発を主導するドリコムは、2019年から日本一ソフトウェアと共同でモバイル向け『魔界戦記ディスガイアRPG』を開発するなど、同シリーズの文脈に馴染みがあるスタジオだ。パブリッシャーは、『GUILTY GEAR』や『BlazBlue』などの格闘ゲームで知られるアークシステムワークスが担当する。

■発売時期と開発状況、および本家『ディスガイア』の動向

今回の発表では、具体的な発売日は明かされなかった。2026年内にPS5、Switch、PC向けに世界同時発売されることは決定しているものの、具体的な月は未定だ。

2025年6月の初公開時、新川氏は開発が最終段階にあり、チームが追い込み（クランチ）の時期に入っていると語っていた。それから1年以上が経過した現在も具体的な日付が発表されていないことは、当初の想定よりも慎重なリリース姿勢をとっているか、あるいは開発サイクルが延長された可能性を示唆している。

なお、新川氏が築き上げ、後に去った日本一ソフトウェアも、独自に「ディスガイア」ブランドを継続している。シリーズのベテランスタッフが開発する新作アクションRPGスピンオフ『ディスガイア メイヘム（Disgaea Mayhem）』が2026年7月23日に発売予定となっており、タクティカルRPGファンにとっては、数ヶ月の間に異なるクリエイティブチームによる2つの「ディスガイア」関連作を楽しめることになる。

■注目ポイントQ&A

●『Demons' Night Fever』の開発元と、ディスガイアシリーズとの関係は？

本作は、日本一ソフトウェアで『魔界戦記ディスガイア』シリーズを生み出し、2009年から2022年まで同社の社長を務めた新川宗平氏がプロデュースしています。新川氏は2025年3月に個人会社「SuperNiche」を設立し、パブリッシャーのアークシステムワークス、開発元のドリコムと提携して本作を制作しています。また、新川氏は「北山浪漫」というペンネームで本作のシナリオも執筆しています。

●「下僕搾取システム」とはどのようなシステムですか？

戦闘中にプレイヤーが意図的に味方ユニット（下僕）を犠牲にすることで、残りの軍勢を強化する本作の核心的な戦闘システムです。「キルスキル」や「サクリファイス」といった能力で味方を自爆させるほど、軍勢全体が強力になります。これは、味方の死を敗北条件としてきた従来のシミュレーションRPGの常識を覆すものであり、ローグライトゲームにおける「死による成長」の哲学をSRPGに導入したシステムです。

●発売日と対応プラットフォームは？

PlayStation 5、Nintendo Switch、PC（Steam）向けに2026年内の世界同時発売が決定していますが、具体的な発売日はまだ発表されていません。Steamでは現在、ウィッシュリストの登録が可能です。

●本作は『魔界戦記ディスガイア』シリーズや日本一ソフトウェアと関係がありますか？

直接的な関係はありません。新川氏は2022年に日本一ソフトウェアを退社して独立しており、本作はアークシステムワークスがパブリッシングを行う完全なオリジナル作品です。なお、日本一ソフトウェアは独自にディスガイアブランドを継続しており、新作アクションRPGスピンオフ『ディスガイア メイヘム』を2026年7月23日に発売予定です。

元記事: Disgaea Creator’s Demons’ Night Fever Hits PS5 and Switch: Sacrifice Allies to Win