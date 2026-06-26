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ビューティカダンホールディングス 通期業績予想および配当予想を修正、株主優待は継続
記事提供元：フィスコ
*11:13JST ビューティカダンホールディングス---通期業績予想および配当予想を修正、株主優待は継続
ビューティカダンホールディングス＜3041＞は25日、最近の業績動向を踏まえ、2026年06月期通期(2025年7月1日-2026年6月30日)の連結業績予想および配当予想を修正すると発表した。
売上高は77.00億円から73.00億円へ、営業利益は1.20億円から1.45億円の営業損失へ、経常利益は0.75億円から1.47億円の経常損失へ、親会社株主に帰属する当期純利益は0.40億円から1.40億円の親会社株主に帰属する当期純損失へそれぞれ下方修正した。1株当たり当期純利益も9.80円から1株当たり34.30円の純損失へ見直した。
業績修正の要因として、生花祭壇事業において小規模葬や家族葬へのシフトによる葬儀の多様化が進むなか、一部地域で施行件数が当初想定を下回ったことを挙げた。
加えて、人件費や外注費など各種コストの高止まりが続き、売上未達とコスト増が利益を圧迫した。一方、ブライダル装花事業はおおむね計画どおりに推移し、その他事業の一部でも収益改善が見られたものの、全体を補うには至らなかった。
配当については、従来予想の期末5.25円を取りやめ、2026年6月期の期末配当を無配へ修正した。業績予想の下方修正を受け、財務体質の維持と事業基盤の強化を優先するためとしている。
なお、2026年6月期の株主優待制度については、既に公表済みの内容から変更はない。《KT》
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