*08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体やAI関連株の底堅さを見極めながらの押し目狙い～

26日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■半導体やAI関連株の底堅さを見極めながらの押し目狙い

■日本オラクル、26/5営業利益 3.4％増 897億円

■安川電機＜6506＞スロベニア工場を増強、欧でロボ事業攻勢

■半導体やAI関連株の底堅さを見極めながらの押し目狙い

26日の日本株市場は、前日の大幅な上昇に対する利食い優勢のなか、半導体やAI関連株の底堅さを見極めながらの押し目狙いに向かわせそうだ。25日の米国市場はNYダウが71ドル高、ナスダックは118ポイント安だった。PCEコア価格指数を受けたインフレ懸念が和らぎ買いが先行。マイクロン・テクノロジーの急伸が材料視された一方で、「MacBook」や「iPad」の値上げを発表したアップルが売られたことが重荷になった。また、原油先物価格が上昇したことが嫌気された。シカゴ日経225先物は大阪比1310円安の71260円。円相場は1ドル＝161円70銭台で推移。



シカゴ先物にサヤ寄せする形で売りが先行することになりそうだ。ただ、日経平均株価は前日に3191円高と大きく上昇していたこともあり、利益確定の売りが入りやすいため、想定内の一服との見方になりそうだ。アップルの下げの影響もあってマイクロソフトやアマゾン・ドット・コムなども売られているが、半導体株の一角が買われていることもあり、本日も指数インパクトの大きい半導体やAI関連株の動向をにらみながらの相場展開になりそうだ。



マイクロン・テクノロジーは時間外同様に15％を超える上昇となった。これについては織り込み済みではあるが、フィラデルフィア半導体（SOX）指数の上昇率は3％を超えているため、半導体株への押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。キオクシアHD＜285A＞のリバウンドが続き、23日の急落部分を埋めてくる上昇をみせてくると、先物市場での買いに向かわせる形で日経平均株価を押し上げてくる可能性はある。



一方で、イランによるホルムズ海峡の船舶攻撃が報じられ、対イラン和平が脆弱との見方に原油が反発した。週末要因もあって利益確定の売りが入りやすい状況であり、全体としてはこう着感が強まりやすいと考えられ、値がさハイテク株に利食いが強まる局面では全体に売りが波及することになりそうだ。



■日本オラクル、26/5営業利益 3.4％増 897億円

日本オラクル＜4716＞が発表した2026年5月期の業績は、売上高が前期比8.2％増の2850億7300万円、営業利益は同3.4％増の897億9500万円だった。登録企業数および会員数は増加基調で推移。売上高増加、営業利益増加、経常利益増加、純利益増加となり、通期としては売上高、営業利益、経常利益および純利益ともに過去最高を達成した。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（72366.34、+3191.37）

・NYダウは上昇（51920.62、+71.72）

・SOX指数は上昇（13940.87、+482.68）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・安川電機＜6506＞スロベニア工場を増強、欧でロボ事業攻勢

・シャープ＜6753＞電力小売り30年度めど参入、太陽光設備購入者から調達

・日本触媒＜4114＞臨床向け中分子原薬の受託強化

・日本精工＜6471＞ロボで存在感、NTNと統合、シナジー期待

・キオクシアHD＜285A＞「メモリー1番取り戻す」、AI・DC需要拡大

・NTT＜9432＞NTTデータ、電力需給調整に参入、DCの更改済みUPS再利用

・ルネサス＜6723＞AI半導体5倍超の成長狙う、モジュール展開

・スズキ＜7269＞インドでシェア50%、4拠点体制で生産増強

・いすゞ自＜7202＞UDとの協業加速、取締役選任を決議

・富士通＜6702＞LLMに新設計概念、GPU処理性能475倍

・ARCHION＜543A＞社長のカール・デッペン氏、東南アのサービス網強み

・古河電工＜5801＞ブラジルで光ケーブル生産、DC向け、30年度3倍

・レゾナックHD＜4004＞山口にHFガス設備、年内稼働、先端半導体向け強化

・清水建設＜1803＞バイオ炭混合コンクリに新効果、アンモニア放散抑制

・中外製薬＜4519＞超高額新薬の課題浮き彫り、筋ジス治療「3億円」登場



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08:30 東京CPI(6月) 予想1.6％ 前回1.4％

・10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)

＜海外＞

・特になし《YY》