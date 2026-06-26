*10:05JST RIZAPグループ---チョコザップがマレーシア初出店。27年3月期に海外150店舗の計画に向け、アジア圏での進出を拡大

RIZAPグループ＜2928＞は23日、コンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」が2022年7月の事業開始から約4年で国内1943店舗の運営を通じて黒字化を達成したと発表した。

先行投資回収を完了し、第2章となる再成長フェーズへ移行する中、海外展開では2027年3月期までに最大150店舗出店を目標とする。

従来の香港・台湾・シンガポールに続き、新たな進出国としてマレーシア1号店をUptownに2026年06月23日開業した。今夏には2店舗目も予定する。現地では肥満症や糖尿病増加を背景に砂糖税導入など健康政策が進む一方、平均年齢31歳の若年人口と人口ボーナス期を背景にフィットネス需要拡大が見込まれる。加えて経済成長に伴う格差や一般ジム料金の高さから利用機会が限られる中、低価格モデルの需要を取り込む狙いがある。

香港での成功モデルを現地向けに最適化し、ブランドコンセプト「カンタン・便利・たのしい」を軸に海外戦略を推進する。《KT》