関連記事
個別銘柄戦略: セレスやMIXIに注目
*09:11JST 個別銘柄戦略: セレスやMIXIに注目
昨日25日の米株式市場でNYダウは71.72ドル高の51,920.62ドル、ナスダック総合指数は118.02pt安の25,358.61pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,310円安の71,260円。為替は1ドル＝161.70-80円。今日の東京市場では、26年12月期純利益と配当予想を上方修正したセレス＜3696＞、27年2月期中間配当を実施すると発表したワキタ＜8125＞、関係会社株式売却益約122.31億円を27年3月期特別利益に計上すると発表したMIXI＜2121＞、定資産売却益を26年6月期第4四半期特別利益に計上すると発表したチャームケア＜6062＞、暗号資産関連事業を行うビットバンクを子会社化すると発表したSBI＜8473＞、新作アプリゲーム「僕のヒーローアカデミアUNITED SURVIVAL」の事前登録受付を開始したと発表したgumi＜3903＞、東証スタンダードでは、 1株を3株に分割すると発表したニレコ＜6863＞、発行株式数の6.2％にあたる60万株上限の自社株買いと買付け委託を発表した伊澤タオル＜365A＞、発行済株式数の5.50％にあたる24万1400株上限の自社株買いと買付け委託を発表した長栄＜2993＞、発行済株式数の1..65％にあたる5万株上限の自社株買いと買付け委託を発表したオーベクス＜3583＞、半導体工場向けの大型案件約15.8億円を受注したと発表した西部技研＜6223＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業損益が2.25億円の赤字となった瑞光＜6279＞、第1四半期営業利益が12.7％減となった平和堂＜8276＞、26年5月期業績見込みを下方修正したパソナ＜2168＞、東証スタンダードでは、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が15.0％にとどまったYEデジタル＜2354＞、営業利益が前期3.3倍に対し今期3.5％増予想と発表したファーマライズ＜2796＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
スポンサードリンク