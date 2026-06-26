*08:06JST 米国株式市場はまちまち、原油の反発を警戒

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（25日）

JUN25

Ｏ 71155（ドル建て）

Ｈ 72805

Ｌ 70880

Ｃ 71330 大証比+1865（イブニング比+70）

Vol 5380



JUN25

Ｏ 71070（円建て）

Ｈ 72720

Ｌ 70770

Ｃ 71260 大証比+1795（イブニング比+0）

Vol 35336

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（25日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル161.77円換算）で、アイシン精機＜7201＞、三井

住友トラHD＜8306＞、TDK＜6758＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 -1.09 2085 -7

7

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.30 -0.01 5905 -7

4

8035 (TOELY) 住友商事 37.67 -1.13 6094 -3

6

6758 (SONY.N) TDK 23.72 0.10 3837 -7

1

9432 (NTTYY) KDDI 16.44 -0.13 2659 -9.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.82 0.02 911 -23.

6

6501 (HTHIY) 日立製作所 27.90 -1.25 4513 -4

1

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.86 0.75 6749 -36

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.70 4986 28

1

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.70 -0.14 7021 -12

9

8001 (ITOCY) 丸紅 281.46 -8.00 4553 -5

4

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.59 0.01 7757 3

2

8031 (MITSY) 東京エレク 234.00 13.67 75708 36

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11324 8

4

4568 (DSNKY) 第一三共 15.77 0.08 2551 -15.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.51 -0.02 2430 12

2

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.07 -0.15 895 -91

9

8766 (TKOMY) 三井不動産 27.10 0.00 1461 -1

4

7267 (HMC.N) スズキ 47.79 1.10 1933 -3.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.32 -0.09 5927 -2

1

6902 (DNZOY) ファナック 22.17 -0.59 7173 -18

4

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.28 0.23 7532 -

2

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.79 0.15 2393

0

8411 (MFG.N) オリックス 38.48 0.14 6225 5

6

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.86 0.31 24039 18

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.65 -0.08 5063

9

7741 (HOCPY) キヤノン 26.24 0.30 4245 -1

3

6503 (MIELY) 三菱電機 73.34 -0.78 5932 -5

4

6981 (MRAAY) 日東電工 19.52 0.09 3158 -5

5

7751 (CAJPY) 任天堂 10.36 -0.15 6704 -15

5

6273 (SMCAY) SMC 22.30 0.75 72149 -78

1

7182 (JPPTY) 日産自動車 3.75 -0.03 303

1

6146 (DSCSY) ディスコ 51.50 2.40 83312 -265

8

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.75 -0.07 1901 -9.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 27.00 -0.93 4368 -3

2

6702 (FJTSY) 富士通 19.39 -0.59 3137 -5

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.44 0.06 3378 -4

7

6178 (JPPHY) 日本郵政 15.03 1.03 2431 247.

5

8002 (MARUY) 三井物産 546.50 -21.00 4420 -2

6

6723 (RNECY) ルネサス 14.66 0.05 4743 -10

1

6954 (FANUY) 京セラ 21.69 -0.03 3509 -4

9

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.97 -0.31 1696 -9.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 24.28 0.06 3928 -5

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 38.35 -1.85 6204 -4

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.44 0.17 3378 -3

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.95 -0.25 2556 -9

8

6857 (ATEYY) シスメックス 8.78 0.41 1420 -1

2

4543 (TRUMY) テルモ 13.46 -0.03 2177 -16.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.77 -0.11 1580 -9.

5

（時価総額上位50位、1ドル161.77円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（25日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 15.03 2431 247.5 1

1.34

9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.80 2718 271 1

1.07

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4986 281

5.97

9433 (KDDIY) 関西電力 7.51 2430 122

5.29

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（25日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.86 6749 -369 -

5.18

6594 (NJDCY) 日本電産 3.95 2556 -98 -

3.69

7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 2085 -77 -

3.56

6146 (DSCSY) ディスコ 51.50 83312 -2658 -

3.09



「米国株式市場概況」（25日）

ＮＹＤＯＷ

終値：51920.62 前日比：71.72

始値：52009.02 高値：52655.66 安値：51857.78

年初来高値：51999.67 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25358.60 前日比：-118.03

始値：25724.78 高値：25724.78 安値：25123.43

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7357.49 前日比：-0.73

始値：7404.91 高値：7419.08 安値：7323.50

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.861％ 米10年国債 4.392％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は71.72ドル高の51920.62ドル、ナスダックは11

8.02ポイント安の25358.61で取引を終了した。

PCEコア価格指数を受けたインフレ懸念の緩和で、寄り付き後、上昇。その後、携帯

端末のアップル（AAPL）が重しとなったほか、イランによるホルムズ海峡の船舶攻

撃が報じられ、対イラン和平が脆弱との見方に原油が反発するに連れ、相場は失

速。ダウは1－3月期国内総生産（GDP）確報値が予想外に上方修正されたほか雇用関

連指標を好感し底堅く、まちまちで終了した。セクター別では資本財、半導体・同

製造装置が上昇した一方、ソフト・ウエアサービスが下落。

半導体メーカーのクアルコム（QCOM）は急成長する人工知能（AI）データセンター

半導体売上高の見通しが好感され、上昇。フラッシュメモリの製造・販売のマイク

ロン・テクノロジー（MU）は第3四半期決算で、内容が軒並み予想を大幅上回り、続

伸。自動車メーカーのフォード・モーター（F）は2010年以降初めて、全米で最優秀

ブランドに選ばれたことが好感され、上昇。

清涼飲料メーカーのキューリグ・ドクターペッパー（KDP）はアナリストの投資判断

引き上げで上昇した。携帯端末のアップル（AAPL）はメモリー価格高騰への対処で

マックやアイパッドの2、3割値上げを発表し、下落。

NY連銀のウィリアムズ総裁は現行の金融スタンスがインフレ2％目標達成する上で、

適切な位置になるとの考えを示した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》