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米国株式市場はまちまち、原油の反発を警戒
*08:06JST 米国株式市場はまちまち、原油の反発を警戒
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（25日）
JUN25
Ｏ 71155（ドル建て）
Ｈ 72805
Ｌ 70880
Ｃ 71330 大証比+1865（イブニング比+70）
Vol 5380
JUN25
Ｏ 71070（円建て）
Ｈ 72720
Ｌ 70770
Ｃ 71260 大証比+1795（イブニング比+0）
Vol 35336
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（25日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル161.77円換算）で、アイシン精機＜7201＞、三井
住友トラHD＜8306＞、TDK＜6758＞などが下落し、全般売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値
比
7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 -1.09 2085 -7
7
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.30 -0.01 5905 -7
4
8035 (TOELY) 住友商事 37.67 -1.13 6094 -3
6
6758 (SONY.N) TDK 23.72 0.10 3837 -7
1
9432 (NTTYY) KDDI 16.44 -0.13 2659 -9.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.82 0.02 911 -23.
6
6501 (HTHIY) 日立製作所 27.90 -1.25 4513 -4
1
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.86 0.75 6749 -36
9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.70 4986 28
1
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.70 -0.14 7021 -12
9
8001 (ITOCY) 丸紅 281.46 -8.00 4553 -5
4
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.59 0.01 7757 3
2
8031 (MITSY) 東京エレク 234.00 13.67 75708 36
8
6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11324 8
4
4568 (DSNKY) 第一三共 15.77 0.08 2551 -15.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.51 -0.02 2430 12
2
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.07 -0.15 895 -91
9
8766 (TKOMY) 三井不動産 27.10 0.00 1461 -1
4
7267 (HMC.N) スズキ 47.79 1.10 1933 -3.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.32 -0.09 5927 -2
1
6902 (DNZOY) ファナック 22.17 -0.59 7173 -18
4
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.28 0.23 7532 -
2
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.79 0.15 2393
0
8411 (MFG.N) オリックス 38.48 0.14 6225 5
6
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.86 0.31 24039 18
9
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.65 -0.08 5063
9
7741 (HOCPY) キヤノン 26.24 0.30 4245 -1
3
6503 (MIELY) 三菱電機 73.34 -0.78 5932 -5
4
6981 (MRAAY) 日東電工 19.52 0.09 3158 -5
5
7751 (CAJPY) 任天堂 10.36 -0.15 6704 -15
5
6273 (SMCAY) SMC 22.30 0.75 72149 -78
1
7182 (JPPTY) 日産自動車 3.75 -0.03 303
1
6146 (DSCSY) ディスコ 51.50 2.40 83312 -265
8
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.75 -0.07 1901 -9.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 27.00 -0.93 4368 -3
2
6702 (FJTSY) 富士通 19.39 -0.59 3137 -5
0
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.44 0.06 3378 -4
7
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.03 1.03 2431 247.
5
8002 (MARUY) 三井物産 546.50 -21.00 4420 -2
6
6723 (RNECY) ルネサス 14.66 0.05 4743 -10
1
6954 (FANUY) 京セラ 21.69 -0.03 3509 -4
9
8725 (MSADY) 第一生命HD 20.97 -0.31 1696 -9.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 24.28 0.06 3928 -5
6
6301 (KMTUY) 小松製作所 38.35 -1.85 6204 -4
6
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.44 0.17 3378 -3
5
6594 (NJDCY) 日本電産 3.95 -0.25 2556 -9
8
6857 (ATEYY) シスメックス 8.78 0.41 1420 -1
2
4543 (TRUMY) テルモ 13.46 -0.03 2177 -16.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.77 -0.11 1580 -9.
5
（時価総額上位50位、1ドル161.77円換
算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（25日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.03 2431 247.5 1
1.34
9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.80 2718 271 1
1.07
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4986 281
5.97
9433 (KDDIY) 関西電力 7.51 2430 122
5.29
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（25日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.86 6749 -369 -
5.18
6594 (NJDCY) 日本電産 3.95 2556 -98 -
3.69
7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 2085 -77 -
3.56
6146 (DSCSY) ディスコ 51.50 83312 -2658 -
3.09
「米国株式市場概況」（25日）
ＮＹＤＯＷ
終値：51920.62 前日比：71.72
始値：52009.02 高値：52655.66 安値：51857.78
年初来高値：51999.67 年初来安値：45166.64
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：25358.60 前日比：-118.03
始値：25724.78 高値：25724.78 安値：25123.43
年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：7357.49 前日比：-0.73
始値：7404.91 高値：7419.08 安値：7323.50
年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.861％ 米10年国債 4.392％
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は71.72ドル高の51920.62ドル、ナスダックは11
8.02ポイント安の25358.61で取引を終了した。
PCEコア価格指数を受けたインフレ懸念の緩和で、寄り付き後、上昇。その後、携帯
端末のアップル（AAPL）が重しとなったほか、イランによるホルムズ海峡の船舶攻
撃が報じられ、対イラン和平が脆弱との見方に原油が反発するに連れ、相場は失
速。ダウは1－3月期国内総生産（GDP）確報値が予想外に上方修正されたほか雇用関
連指標を好感し底堅く、まちまちで終了した。セクター別では資本財、半導体・同
製造装置が上昇した一方、ソフト・ウエアサービスが下落。
半導体メーカーのクアルコム（QCOM）は急成長する人工知能（AI）データセンター
半導体売上高の見通しが好感され、上昇。フラッシュメモリの製造・販売のマイク
ロン・テクノロジー（MU）は第3四半期決算で、内容が軒並み予想を大幅上回り、続
伸。自動車メーカーのフォード・モーター（F）は2010年以降初めて、全米で最優秀
ブランドに選ばれたことが好感され、上昇。
清涼飲料メーカーのキューリグ・ドクターペッパー（KDP）はアナリストの投資判断
引き上げで上昇した。携帯端末のアップル（AAPL）はメモリー価格高騰への対処で
マックやアイパッドの2、3割値上げを発表し、下落。
NY連銀のウィリアムズ総裁は現行の金融スタンスがインフレ2％目標達成する上で、
適切な位置になるとの考えを示した。
（Horiko Capital Management LLC）《YY》
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