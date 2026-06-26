*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、 アドバンテスト、KOKUSAI ELECTRICなど

銘柄名<コード>25日終値⇒前日比

ハローズ＜2742＞ 3615 -105

第1四半期営業利益10.5％減。

JX金属＜5016＞ 4887 +254

プローブカード向け金属材料の増産が伝わる。

東京きらぼし＜7173＞ 13910 +580

ありあけキャピタルが大量保有。

住友ベーク＜4203＞ 7592 +313

中国工場で半導体封止材を増産へ。

三井住友トラ＜8309＞ 5979 +90

国内証券が投資判断と目標株価を引き上げ。上値は重い。

イシン＜143A＞ 674 +38

自治体AI推進プラットフォーム「自治体AIハブ」を始動。上値は限定的。

アドバンテスト＜6857＞ 35900 +4700

好決算発表のマイクロン時間外急伸で半導体株に買い。

日本ケミコン＜6997＞ 5980 +620

MLCC関連にもあらためて関心が高まり。

堺化学工業＜4078＞ 5110 +625

MLCC関連として押し目買い優勢に。

太陽誘電＜6976＞ 18820 +1895

MLCC関連として押し目買いの動き強まる。

牧野フライス製作所＜6135＞ 15710 +1400

日本産業推進機構では16000円程度での買収を再提案と伝わる。

沖電気工業＜6703＞ 3855 +350

AI・防衛関連として水準訂正の動きが続く。

日本マイクロニクス＜6871＞ 17650 +1660

JX金属の材料増産報道でプローブカード関連に買い。

ブイ・テクノロジー＜7717＞ 8910 +920

半導体製造装置株高が支援に。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 10150 +1022

半導体製造装置株は軒並み上昇率上位に。

エア・ウォーター＜4088＞ 2860 +166

直近ではオアシスが大株主に浮上で。

TOWA＜6315＞ 3380 +215

半導体製造装置関連の一角として買い。

ローツェ＜6323＞ 4836 +383

半導体製造装置株高に追随。

東京エレクトロン＜8035＞ 75340 +5440

米半導体株時間外上昇で同関連株に関心。

ディスコ＜6146＞ 85970 +6230

大手半導体製造装置株として資金向かう。

ローム<6963> 5660 +382

株主総会受けパワー半導体統合に向けた進展期待。

キオクシアHD<285A> 103850 +11350

マイクロンが想定以上の好決算発表し時間外で急伸。

扶桑化学工業<4368> 4815 +255

半導体材料銘柄として人気続く。

高島屋<8233> 2602 +185

24日から百貨店株の強い動きが目立つが。

SCREEN<7735> 17625 +1495

大手半導体製造装置株は総じて高く。《CS》