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前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、 アドバンテスト、KOKUSAI ELECTRICなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、 アドバンテスト、KOKUSAI ELECTRICなど
銘柄名<コード>25日終値⇒前日比
ハローズ＜2742＞ 3615 -105
第1四半期営業利益10.5％減。
JX金属＜5016＞ 4887 +254
プローブカード向け金属材料の増産が伝わる。
東京きらぼし＜7173＞ 13910 +580
ありあけキャピタルが大量保有。
住友ベーク＜4203＞ 7592 +313
中国工場で半導体封止材を増産へ。
三井住友トラ＜8309＞ 5979 +90
国内証券が投資判断と目標株価を引き上げ。上値は重い。
イシン＜143A＞ 674 +38
自治体AI推進プラットフォーム「自治体AIハブ」を始動。上値は限定的。
アドバンテスト＜6857＞ 35900 +4700
好決算発表のマイクロン時間外急伸で半導体株に買い。
日本ケミコン＜6997＞ 5980 +620
MLCC関連にもあらためて関心が高まり。
堺化学工業＜4078＞ 5110 +625
MLCC関連として押し目買い優勢に。
太陽誘電＜6976＞ 18820 +1895
MLCC関連として押し目買いの動き強まる。
牧野フライス製作所＜6135＞ 15710 +1400
日本産業推進機構では16000円程度での買収を再提案と伝わる。
沖電気工業＜6703＞ 3855 +350
AI・防衛関連として水準訂正の動きが続く。
日本マイクロニクス＜6871＞ 17650 +1660
JX金属の材料増産報道でプローブカード関連に買い。
ブイ・テクノロジー＜7717＞ 8910 +920
半導体製造装置株高が支援に。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 10150 +1022
半導体製造装置株は軒並み上昇率上位に。
エア・ウォーター＜4088＞ 2860 +166
直近ではオアシスが大株主に浮上で。
TOWA＜6315＞ 3380 +215
半導体製造装置関連の一角として買い。
ローツェ＜6323＞ 4836 +383
半導体製造装置株高に追随。
東京エレクトロン＜8035＞ 75340 +5440
米半導体株時間外上昇で同関連株に関心。
ディスコ＜6146＞ 85970 +6230
大手半導体製造装置株として資金向かう。
ローム<6963> 5660 +382
株主総会受けパワー半導体統合に向けた進展期待。
キオクシアHD<285A> 103850 +11350
マイクロンが想定以上の好決算発表し時間外で急伸。
扶桑化学工業<4368> 4815 +255
半導体材料銘柄として人気続く。
高島屋<8233> 2602 +185
24日から百貨店株の強い動きが目立つが。
SCREEN<7735> 17625 +1495
大手半導体製造装置株は総じて高く。《CS》
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