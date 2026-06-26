CursorがAI専用Git「Origin」と1.5兆パラメータ独自モデルを発表、SpaceXによる買収合意も

AIコーディングエディタ「Cursor」を開発するAnysphereが、SpaceXによる600億ドル（約9兆7200億円）での買収合意と同時に、AIエージェント専用のGitホスティングプラットフォーム「Origin」や1.5兆パラメータの独自AIモデルなどの新製品を発表した。これまで他社のインフラに依存していたCursorは、開発環境からホスティング、モデルまでを自社で完結させる「垂直統合」へと舵を切る。この急激な変化は、モデルに依存しない柔軟性を評価してきた開発者や企業に、コードの管理権やセキュリティに関する新たな選択を迫ることになりそうだ。

■巨大買収と同時に発表された3つの新製品

Cursorは2026年6月16日、サンフランシスコで開催された初のカンファレンス「Compile」において、3つの新製品を同時に発表した。AIエージェント向けに構築されたGitホスティングプラットフォーム「Origin」、モバイルからエージェントを管理できるiOSアプリ「Cursor Mobile」（パブリックベータ版）、そしてSpaceXのスーパーコンピューター「Colossus」でゼロからトレーニング中の1.5兆パラメータ規模の独自フロンティアモデルである。

この発表と同日午後、SpaceXがCursorの親会社であるAnysphereを600億ドル（約9兆7200億円、1ドル=162円換算）の全株式取引で買収することを正式に合意したと報じられた。これはベンチャー支援を受けたスタートアップの買収としては史上最大規模となる。

これら一連の発表は、Cursorが他社のインフラに依存するレイヤーから脱却しようとする明確な戦略を示している。これまでCursorが生成したコードはMicrosoft傘下のGitHubに保存され、AIの応答はAnthropicやOpenAIのモデルを経由していた。今回の発表は、その構造を根本から変えるシステム的な試みである。

■人間向けからAIエージェント向けへ：Gitホスティング「Origin」の設計

GitHubは2008年、1人の開発者が1日に数回のコミットを行い、プルリクエストを作成して人間がレビューするという、人間の作業ペースを前提に設計された。しかし、AIエージェントの登場はこの前提を覆す。

Cursorの社内負荷テストでは、数千のエージェントが同時に単一のリポジトリに対してクローンや書き込みを行うシナリオが検証されたが、従来のGitホストはこうした負荷を想定して設計されていない。GitHubのデータモデルやレート制限、マージコンフリクトのワークフローは、人間の逐次的なレビューに最適化されているため、複数のAIエージェントが並行してコミットする環境では構造的なボトルネックとなる。

これに対し「Origin」は、AIエージェントを主要なコミッターとして扱う前提でゼロから構築された。NVMeベースのGitファイルサーバーを高速ストレージ層とし、Amazon S3を信頼できる唯一の情報源（Source of Truth）とすることで、無制限のレプリカ拡張と10ミリ秒の自動フェイルオーバーを実現しているという。カンファレンスのデモでは、単一リポジトリ内で秒間22.6コミット、1時間あたり約29万6000クローンを処理し、グローバルな同期遅延を400ミリ秒未満に抑えたとされる（ただし、これらはデモ値であり、本番環境での第三者による検証は行われていない）。

さらに、AIを活用した自動マージコンフリクト解消エンジンを搭載し、競合する変更の意図を分析して自動で解決する。Originは2026年秋に提供開始予定で、ウェイトリストの登録受付が開始されているが、価格や具体的なリリース日は公表されていない。

■1.5兆パラメータの独自モデルをSpaceXのスパコンで開発

Cursorがこれまで提供してきた「Composer 2.5」（2026年5月リリース）などの自社モデルは、オープンソースのベースモデルに追加学習や強化学習を施したものだった。しかし、CEOのマイケル・トルエル氏が発表した新モデルは、オープンソースの基盤を一切使わず、ゼロからトレーニングされている。

このモデルは、テネシー州メンフィスにあるSpaceXのスーパーコンピューター「Colossus」に配備された10万基以上のGPUを使用し、1.5兆パラメータ規模で開発されている。トルエル氏によれば、これはAnthropicの「Claude 3 Opus」やOpenAIの「GPT-4」ファミリーと同等のサイズクラスに位置づけられ、従来のCursorモデルの10〜20倍の計算資源が投入されているという。ソフトウェア開発に特化していたComposer 2.5とは異なり、新モデルは汎用的な知識作業向けに設計されており、カンファレンスから数週間以内のリリースが予定されている（ベンチマークは未公表）。

このトレーニングにおけるSpaceXとの提携は、戦略的に極めて重要である。Cursorのプラットフォームは、開発者が要件を説明し、バグを修正し、AIと対話するプロセス全体のデータを生成している。買収が完了すれば（規制当局の承認を経て2026年第3四半期を予定）、この貴重なトレーニングパイプラインは完全にSpaceXのものとなる。

■外出先からAIエージェントを管理する「Cursor Mobile」

カンファレンスと同日にローンチされたiOS向けパブリックベータ版「Cursor Mobile」は、開発者が外出先からAIエージェントを監視・管理するための実用的なアプリである。

AIエージェントは開発者のローカルマシンやクラウド上で自律的に動作するため、PCの前にいなくても進捗を確認したいという需要が高まっている。このアプリでは、リモートでのタスクの開始や方向修正、エージェントが生成したコード差分（diff）のレビューとインラインコメントの追加、視覚的出力のスクリーンショット確認などが可能だ。デスクトップ版IDEと常に同期されるため、コンテキストが古くなることはない。なお、Android版のリリース時期については発表されていない。

■垂直統合がもたらす「コードの管理権」とデータプライバシーの懸念

エディタ、モデル、ホスティングのすべてを1社が支配することに対し、開発者コミュニティからは懸念の声も上がっている。

Gitは本来、分散型システムとして設計され、単一の組織による支配を拒む思想を持っていた。しかし、Originはコントロールを再び単一のベンダーに集中させることになる。さらに、そのベンダーがコードを生成するAIモデルのトレーニングも行うという組み合わせは、これまでにない新しい形態である。

Cursorのデータ利用規約では、製品改善のためにコードデータを保存する「プライバシーモード」と、データを一切保持しない厳格な設定が区別されている。しかし、買収によってSpaceXのAI部門（2026年2月にxAIを吸収合併して設立されたSpaceXAI）の傘下に入ることで、この方針が維持されるか懸念されている。xAIのチャットボット「Grok」を巡るディープフェイク生成などの議論を背景に、調査会社Moor Insightsのジェイソン・アンダーセン氏は、企業顧客が「Cursorが引き続きAnthropicのClaudeやOpenAIのGPTへのルーティングを維持できるのか」を懸念していると指摘する。モデルに依存しない柔軟性がCursorの企業導入を後押ししてきたが、SpaceXはこの方針を維持するかどうかを公表していない。

■激化するAIコーディング市場でのCursorの立ち位置

今回の発表は、Cursorが激しい市場競争に直面しているタイミングで行われた。Rampの企業支出データによると、CursorのAIコーディングツール市場におけるシェアは、2025年6月の約41%から2026年5月には約26%へと低下している。年換算売上高は約40億ドル（約6480億円）規模に成長しているものの、競合であるAnthropicの「Claude Code」が急速に台頭し、2026年2月までに年換算売上高25億ドル（約4050億円）に達したことが影響しているとみられる。

この競争圧力の背景には、CursorがAnthropicのAPIを小売価格で仕入れていたのに対し、Anthropicは自社ツールで卸売価格の経済性を享受していたというコスト構造の問題がある。SpaceXによる買収と、Colossusでの独自モデル共同開発は、この利益率の課題を解決するための手段でもある。

Originの秋の一般公開、そして米欧の反トラスト法審査（CursorはFortune 500企業の約64%で利用されているため、厳しい審査が予想される）を経て買収が完了するかどうかが、今後の垂直統合戦略の成否を分けることになる。

■注目ポイントQ&A

●Cursor Originとは何ですか？従来のGitHubと何が違いますか？

Originは、2026年6月16日の「Compile」カンファレンスで発表された、AIエージェント向けに設計されたGitホスティングおよびコード共同開発プラットフォームです。人間向けのGitHubとは異なり、数千のAIエージェントが同時に単一リポジトリへコミットするような高負荷ワークフローを想定してゼロから構築されています。NVMeベースのファイルサーバーとS3を組み合わせたアーキテクチャを採用し、AIによる自動マージコンフリクト解消機能を備えています。2026年秋に一般公開予定です。

●なぜCursorはGitHubから離脱し、独自のGitプラットフォームを構築したのですか？

従来のGitHubは、人間がコードを書いてレビューするペースを前提としており、AIエージェントが超高速で並行してコミットやプルリクエストを行う環境では、レート制限やマージ処理がボトルネックになるためです。また、独自のホスティング層を持つことで、競合ツール「GitHub Copilot」を提供するMicrosoftへの依存を排除し、開発環境からホスティングまでを自社で完結させる垂直統合戦略を完了させる狙いもあります。

●SpaceXによる買収後も、Cursorで他のAIモデル（ClaudeやGPTなど）を使い続けることはできますか？

2026年6月16日の発表時点では、引き続きAnthropicのClaudeやOpenAIのGPTモデルへのルーティングをサポートしています。ただし、SpaceXによる買収（2026年第3四半期完了予定）に伴い、SpaceX傘下のAI部門が保有する「Grok」などのモデルが優先されるのではないかという懸念がアナリストから示されています。SpaceXはモデルの選択自由度（モデルアグノスティック）を今後も維持するかどうかについて、現時点で公式な表明を行っていません。

●新しい1.5兆パラメータの独自モデルはいつリリースされますか？

この新モデルは、SpaceXのスーパーコンピューター「Colossus」でゼロからトレーニングされており、カンファレンス発表（2026年6月16日）から数週間以内のリリースが予定されています。現時点で具体的なベンチマークスコアは公表されていませんが、ソフトウェア開発だけでなく、汎用的な知識作業にも対応できる設計となっています。

元記事: Cursor’s GitHub Rival Origin and New SpaceX Model Raise Code Custody Stakes