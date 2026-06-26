Meta、インド決済市場で巻き返しへ：CREDに9億ドル投資し創業者クナル・シャー氏をWhatsAppトップに起用

Metaは2026年6月22日、インドのフィンテックスタートアップ「CRED」に9億ドル（約1458億円）を投資し、同社創業者のクナル・シャー氏をWhatsAppの新たなグローバルヘッドに任命した。インドで5億人以上のユーザーを抱えながらも、決済サービス「WhatsApp Pay」の市場シェアが0.65%に低迷するなか、Metaはシャー氏の手腕に命運を託す。2026年末に控えるインド決済当局の市場シェア規制という追い風を活かし、同サービスを単なるメッセージアプリから総合コマースプラットフォームへと進化させられるかが焦点となる。

■シェア0.65%からの脱却を目指すMetaの巨額投資

Metaによるインドの決済市場への取り組みは、これまで明確な苦戦を強いられてきた。インド国内で5億人以上のユーザーを抱えているにもかかわらず、2026年5月時点で「WhatsApp Pay」が占めるUPI（統合決済インターフェース）の取引シェアはわずか0.65%にとどまる。月間232億件という過去最高の取引数を記録した巨大市場において、Metaの決済サービスはほとんど存在感を示せていない。

この現状を打破するため、Metaは2026年6月22日、バンガロールを拠点とするフィンテックスタートアップ「CRED」への9億ドル（約1458億円、1ドル＝162円換算）の投資と、同社創業者のクナル・シャー（Kunal Shah）氏をWhatsAppの新たなグローバルヘッドに任命することを同時に発表した。

シャー氏は、過去7年以上にわたりWhatsAppを率いてきたウィル・キャスカート（Will Cathcart）氏の後任となる。キャスカート氏はMeta内で新たな製品開発の役割に移行する。この投資と人事の同時発表は、Metaがインドにおけるコマース事業の野望をいかにシャー氏個人に託しているかを物語っている。同時に、世界で最も使われているメッセージングアプリの内部で決済ビジネスを構築しようと長年試みてきたMetaが、どれほど大きな遅れを取り戻さなければならないかを示している。

■2026年末に迫る「30%規制」のタイムリミット

Metaに残された巻き返しの猶予は、2026年12月31日という明確な期限を迎える。この日、インド決済公社（NPCI）は、UPI市場の約80%を共同で支配する「PhonePe」（シェア46.2%）と「Google Pay」（同32.7%）に対し、個別の取引シェアを全体の30%以下に制限する規制を導入する予定だ。この期限は過去に2度延期されているが、もし実際に適用されれば、これら2大プラットフォームは上限を超える新規ユーザーの獲得を停止せねばならなくなる。シャー氏に与えられたのは、競争ではなく規制によってこじ開けられるかもしれない好機なのだ。

WhatsApp Payがこれほど低迷している背景には、Metaが覆せなかった規制上の決定がある。2016年にUPIが開始され、2017年から2018年にかけて爆発的に普及した際、WhatsApp PayはNPCIの承認待ちの状態で足止めされた。2024年12月にようやくユーザー数制限が完全に撤廃されたときには、すでにPhonePeとGoogle Payが何億人もの日常に深く浸透していた。

さらに、PwCインドの決済変革部門パートナーであるミヒル・ガンジー（Mihir Gandhi）氏は、技術的な問題も指摘する。WhatsApp Payは競合他社に比べて決済の技術的失敗率が高く、これがユーザーに「取引の途中で競合アプリに切り替え、二度と戻ってこない」という行動障壁を生み出してしまったという。一度形成された決済習慣を覆すのは極めて困難だ。

■クナル・シャー氏の起用とCRED投資の背景

Metaが求めていたのは、WhatsApp Payのバックエンドを修正するエンジニアではなく、インドの消費者がなぜ金融サービスを採用し、あるいは敬遠するのかを理解している人物だった。シャー氏は2010年にモバイル充電プラットフォーム「FreeCharge」を共同創業し、2015年に約4億5000万ドル（約729億円）で売却。その後2018年に、信用スコアが750以上の優良顧客向けにクレジットカード支払いの特典を提供する「CRED」を立ち上げた。

CREDはその後、融資、資産管理、保険、UPI決済へと事業を拡大し、現在は月間アクティブ会員1700万人を抱え、インドのクレジットカード決済額の40%以上を処理するまでに成長した。この高所得層のユーザーベースこそ、Metaが最もアプローチしたい層である。

Metaのチーフプロダクトオフィサー（CPO）であるクリス・コックス（Chris Cox）氏は、今年初めにシャー氏にアドバイスを求めた際、同氏の洞察力に感銘を受け、直接リーダー就任を打診したという。3ヶ月に及ぶ交渉とマーク・ザッカーバーグCEOの自宅での夕食会を経て、シャー氏は就任を承諾した。この合意の一環として、MetaはCREDに9億ドルを投資して約20%の少数株を取得し、CREDの事後評価額は45億ドル（約7290億円）となった。シャー氏はCREDのCEOを退任するが、個人株主としては残り、後任には2020年から戦略・財務を担当してきたミテン・サンパット（Miten Sampat）氏が暫定CEOとして就任する。

■投資総額66億ドル、決済を超えた「コマースOS」への野望

Metaは2020年4月にも、インドのReliance Jio Platformsに57億ドル（約9234億円）を投資しており、今回のCREDへの投資と合わせて、インド市場への投資総額は66億ドル（約1兆692億円）を超える。しかし、JioMartとの連携はWhatsApp Payのシェア拡大には直接結びついていない。

今回のCREDとの提携が異なるのは、「人」が伴っている点だ。シャー氏の任務はインドにとどまらず、世界30億人以上のWhatsAppユーザーに及ぶ。Metaが目指しているのは、単なる決済アプリの枠を超え、チャット内で問い合わせから決済までを完結させる「コマースのオペレーティングシステム（OS）」の構築だ。

Metaは2026年5月14日にインドで「Business AI」を、6月3日にはグローバルで「Meta Business Agent」を発表した。これにより、中小企業はチャットウィンドウ内で顧客対応から取引完了までを自動化できるようになる。中国の「WeChat」がメッセージングから決済、ショッピング、行政サービスを網羅する年間約4兆ドル規模のプラットフォームへと進化したように、Metaはインドをその最大の実験場にしようとしている。CREDがインド準備銀行（RBI）から決済アグリゲーターとしての認可を取得していることも、シャー氏にとって強力な武器となるだろう。

■注目ポイントQ&A

●なぜWhatsApp Payはインドで5億人ものユーザーがいながら決済シェアが低いのですか？

サービス開始初期にインド決済公社（NPCI）によるユーザー数制限（キャップ）が長引いたことと、技術的な決済失敗率が高かったことが原因です。その間にPhonePeやGoogle Payが市場に定着し、ユーザーの決済習慣を確立してしまいました。

●NPCIの「30%規制」とは何ですか？

サードパーティのUPI決済アプリのシェアを30%以下に制限する規制です。2026年12月31日の期限までに実施されれば、現在シェア上位のPhonePeとGoogle Payは新規ユーザーの獲得を停止せねばならず、WhatsApp Payにとってシェアを拡大する大きなチャンスとなります。

●クナル・シャー氏の就任とCREDへの投資によって何が変わりますか？

シャー氏はインドの富裕層向けフィンテック「CRED」を成功させた実績があり、その知見を活かしてWhatsAppを単なるメッセージアプリから、AIを活用した総合的なコマースおよび金融プラットフォームへと進化させることが期待されています。なお、規制当局の懸念に配慮し、MetaはCREDのユーザーデータにはアクセスしない構造になっています。

元記事: WhatsApp India Payments: Meta Bets $900M on Kunal Shah to Fix 0.65% UPI Share