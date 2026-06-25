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東証業種別ランキング：電気機器が上昇率トップ
*15:58JST 東証業種別ランキング：電気機器が上昇率トップ
電気機器が上昇率トップ。そのほか情報・通信業、ガラス・土石製品、ゴム製品、金属製品なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか海運業、保険業、卸売業、石油・石炭製品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 電気機器 ／ 9,417.95 ／ 3.91
2. 情報・通信業 ／ 7,968.81 ／ 2.55
3. ガラス・土石製品 ／ 2,840.76 ／ 2.39
4. ゴム製品 ／ 5,595.77 ／ 2.09
5. 金属製品 ／ 2,103.53 ／ 1.94
6. 小売業 ／ 2,307.52 ／ 1.83
7. その他製品 ／ 5,595.98 ／ 1.78
8. 食料品 ／ 2,771.9 ／ 1.57
9. 化学工業 ／ 3,243.09 ／ 1.53
10. 不動産業 ／ 2,464.67 ／ 1.45
11. 空運業 ／ 235.83 ／ 1.42
12. パルプ・紙 ／ 623.59 ／ 1.33
13. 非鉄金属 ／ 7,128.8 ／ 1.21
14. 繊維業 ／ 935.56 ／ 1.02
15. 証券業 ／ 867.1 ／ 0.90
16. 機械 ／ 5,107.15 ／ 0.84
17. 電力・ガス業 ／ 661.49 ／ 0.78
18. 輸送用機器 ／ 4,410.76 ／ 0.61
19. 精密機器 ／ 14,300.94 ／ 0.54
20. 銀行業 ／ 675.16 ／ 0.29
21. 水産・農林業 ／ 733.35 ／ 0.27
22. サービス業 ／ 3,491.29 ／ 0.24
23. 鉄鋼 ／ 722.35 ／ 0.16
24. その他金融業 ／ 1,519.69 ／ -0.04
25. 陸運業 ／ 2,127.4 ／ -0.07
26. 医薬品 ／ 3,761.03 ／ -0.20
27. 建設業 ／ 2,705.43 ／ -0.26
28. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,569.85 ／ -0.30
29. 石油・石炭製品 ／ 2,556.78 ／ -1.38
30. 卸売業 ／ 5,371.44 ／ -1.56
31. 保険業 ／ 3,582.18 ／ -1.69
32. 海運業 ／ 1,937.78 ／ -2.02
33. 鉱業 ／ 961.36 ／ -3.18《CS》
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