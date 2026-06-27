*08:02JST 米国株式市場は下落、AIへの懸念が重し

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（26日）

JUN26

Ｏ 71260（ドル建て）

Ｈ 71795

Ｌ 68875

Ｃ 69820 大証比-1440（イブニング比+120）

Vol 6056



JUN26

Ｏ 71235（円建て）

Ｈ 71730

Ｌ 68775

Ｃ 69700 大証比-1560（イブニング比+0）

Vol 40404

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（26日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル161.74円換算）で、住友商事＜8035＞、TDK＜6758

＞、中外製薬＜4519＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 0.00 2085 -119.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.40 0.10 5984 1

2

8035 (TOELY) 住友商事 38.78 1.11 6272 7

1

6758 (SONY.N) TDK 22.58 -1.14 3652 7

7

9432 (NTTYY) KDDI 16.61 0.17 2687

6

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.85 0.04 922 -26.

1

6501 (HTHIY) 日立製作所 27.81 -0.09 4498 2

0

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.73 -1.13 6382 15

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -5.45 4985 28

0

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.30 -0.40 6890 5

5

8001 (ITOCY) 丸紅 292.09 10.63 4724 3

2

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.73 0.14 7869 7

5

8031 (MITSY) 東京エレク 228.50 -5.50 73915 99

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11322 28

2

4568 (DSNKY) 第一三共 15.85 0.08 2564 28.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.47 -0.04 2416 144.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.36 0.29 919 -914.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 27.70 0.60 1493 1

3

7267 (HMC.N) スズキ 48.87 1.08 1976 12.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.80 0.48 6081

9

6902 (DNZOY) ファナック 21.90 -0.27 7084 5

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.29 0.01 7534 10

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.86 0.07 2403 4.

5

8411 (MFG.N) オリックス 38.28 -0.20 6191 5

1

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.94 0.08 24164 11

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.91 0.26 5147 6

0

7741 (HOCPY) キヤノン 26.55 0.31 4294 3

6

6503 (MIELY) 三菱電機 72.65 -0.69 5875 1

7

6981 (MRAAY) 日東電工 19.55 0.03 3162 1

0

7751 (CAJPY) 任天堂 10.19 -0.17 6593

4

6273 (SMCAY) SMC 22.32 0.02 72201 57

1

7182 (JPPTY) 日産自動車 3.77 0.02 305

5

6146 (DSCSY) ディスコ 48.90 -2.60 79091 58

1

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.81 0.06 1910 6.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 27.29 0.29 4414 1

1

6702 (FJTSY) 富士通 20.14 0.75 3257 5

8

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.73 0.29 3471

9

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.47 -1.56 2179 1

8

8002 (MARUY) 三井物産 564.20 17.70 4563 5

5

6723 (RNECY) ルネサス 14.79 0.13 4784 -1

6

6954 (FANUY) 京セラ 21.23 -0.46 3434 2

3

8725 (MSADY) 第一生命HD 21.57 0.60 1744 17.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.51 1.23 4126 2

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.49 1.14 6387 5

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.63 0.19 3439

3

6594 (NJDCY) 日本電産 3.84 -0.11 2484 -5

9

6857 (ATEYY) シスメックス 9.00 0.22 1456 -

8

4543 (TRUMY) テルモ 13.73 0.27 2221

9

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.00 0.23 1617 20.

5

（時価総額上位50位、1ドル161.74円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.80 2717 258 1

0.49

9433 (KDDIY) 関西電力 7.47 2416 144.5

6.36

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4985 280

5.95

5802 (SMTOY) 住友電気工業 77.35 12511 576

4.83

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 2085 -119.5 -

5.42

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.85 922 -26.1 -

2.75

6594 (NJDCY) 日本電産 3.84 2484 -59 -

2.32

8113 (UNICY) イオン 8.01 1296 -10.5 -

0.80



「米国株式市場概況」（26日）

ＮＹＤＯＷ

終値：51876.11 前日比：-44.51

始値：51803.77 高値：52130.07 安値：51614.74

年初来高値：51999.67 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25297.62 前日比：-60.99

始値：25105.41 高値：25491.38 安値：25014.96

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7354.02 前日比：-3.47

始値：7312.74 高値：7392.95 安値：7294.18

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.865％ 米10年国債 4.369％

米国株式市場は下落。ダウ平均は44.51ドル安の51876.11ドル、ナスダックは60.98

ポイント安の25297.62で取引を終了した。

人工知能（AI）への懸念が重しとなり、寄り付き後、下落。原油価格が続落したほ

か、金利安が相場の下支えとなったが、リバランシングの動きが優勢となり、終日

売り買いが交錯し、小幅安で終了した。セクター別ではソフトウエアサービスが上

昇した一方、半導体・同製造装置が下落。

半導体のオン・セミコンダクター（ON）はスマートデバイス向け半導体のシノプテ

ィクス（SYNA）買収を巡り懐疑的見方が広がり下落。シノプティクス（SYNA）も下

落した。バイオのモデルナ（MRNA）は新インフルエンザ対抗ワクチンの当局承認が

近いとの報道で、大幅高。

航空宇宙企業のロケットラボ（RKLB）はNASAから2つのミッション打ち上げ事業者と

して選定され、上昇。靴メーカーのクロックス（CROX）はアナリストが投資判断引

き上げ、上昇。携帯端末アップル（AAPL）は、スマート眼鏡や複合現実（MR）ヘッ

ドセット「ビジョン・プロ」の開発責任者がAI開発会社のオープンAIに移籍するこ

とが発表されたが、買戻しが優勢となった。

ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、広範なインフレ圧力で、年内1回の利上げ見

込むとした。



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