*12:34JST 日経平均は大幅に3日ぶり反発、アドバンテストが1銘柄で約958円分押し上げ

25日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり158銘柄、値下がり65銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は大幅反発。2679.91円高の71854.88円（出来高概算11億177万株）で前場の取引を終えている。

前日24日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は182.06ドル高の51848.90ドル、ナスダックは110.40ポイント安の25476.64で取引を終了した。原油安や国内の成長見通し改善でダウは終日堅調に推移した。一方、ハイテクは高値から利益確定売りに押され下落に転じ、主要指数は高安まちまちで終了した。

米株式市場の動向を横目に、25日の日経平均は939.12円高の70114.09円と反発して取引を開始した。米株市場の取引終了後に発表された米マイクロン・テクノロジーの3-5月期決算を受け、同社株が米市場の時間外取引で上昇したことが東京市場で人工知能（AI）株や半導体関連株などの株価支援要因となった。また、海外市場で原油価格が下落し、米長期金利が低下したことが安心感となった。寄り付き後は半導体関連の値がさ株中心に買いが広がり、先物主導の買いも加わって上げ幅を拡大する展開となった。

個別では、アドバンテス＜6857＞、東エレク＜8035＞、ファーストリテ＜9983＞、キオクシアHD＜285A＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、太陽誘電＜6976＞、村田製＜6981＞、TDK＜6762＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテク＜6920＞、スクリン＜7735＞、味の素＜2802＞、フジクラ＜5803＞、ダイキン＜6367＞などの銘柄が上昇。

一方、三菱商＜8058＞、塩野義＜4507＞、三井物＜8031＞、住友鉱＜5713＞、MS＆AD＜8725＞、任天堂<7974>、三菱重<7011>、ソニーG<6758>、日立<6501>、コナミG<9766>、丸紅<8002>、東京海上<8766>、KDDI<9433>、豊田通商<8015>、川崎汽船<9107>などの銘柄が下落。

業種別では、電気機器、ガラス・土石製品、食料品などが上昇した一方で、鉱業、海運業、卸売業などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約958円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ファーストリテ＜9983＞、キオクシアHD＜285A＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、太陽誘電＜6976＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは三菱商＜8058＞となり1銘柄で日経平均を約10円押し下げた。同2位は三井物＜8031＞となり、塩野義薬＜4507＞、MS＆AD＜8725＞、住友鉱＜5713＞、任天堂<7974>、三菱重<7011>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 71854.88(+2679.91)

値上がり銘柄数 158(寄与度+2779.17)

値下がり銘柄数 65(寄与度-99.26)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 35170 3970 958.19

＜8035＞ 東エレク 75640 5740 577.25

＜9983＞ ファーストリテ 84530 2990 240.55

＜285A＞ キオクシアHD 99930 7430 174.35

＜9984＞ ソフトバンクG 6735 138 111.03

＜4062＞ イビデン 26000 1215 81.46

＜6976＞ 太陽誘電 18685 1760 59.00

＜6981＞ 村田製作所 11655 625 50.28

＜6146＞ ディスコ 86150 6410 42.98

＜6762＞ TDK 3883 67 33.69

＜6920＞ レーザーテック 53000 2390 32.05

＜7735＞ SCREEN 17260 1130 30.30

＜2802＞ 味の素 5820 340 22.80

＜5803＞ フジクラ 6423 110 22.12

＜6367＞ ダイキン工業 24125 635 21.29

<6971> 京セラ 3587 70 18.77

<6963> ローム 5702 424 14.21

<6273> SMC 72500 3370 11.30

<6988> 日東電工 3210 62 10.39

<6479> ミネベアミツミ 5200 278 9.32



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8058＞ 三菱商事 4422 -108 -10.86

＜8031＞ 三井物産 4491 -105 -7.04

＜4507＞ 塩野義製薬 2756.5 -64 -6.44

＜8725＞ MS＆AD 4289 -161 -4.86

＜5713＞ 住友金属鉱山 7686 -269 -4.51

<7974> 任天堂 6730 -128 -4.29

<7011> 三菱重工業 3624 -119 -3.99

<6758> ソニーG 3227 -23 -3.86

<6501> 日立製作所 4577 -114 -3.82

<8766> 東京海上HD 6901 -69 -3.47

<8002> 丸紅 4596 -91 -3.05

<8015> 豊田通商 6057 -24 -2.41

<8053> 住友商事 6200 -70 -2.35

<9107> 川崎汽船 2460 -68 -2.05

<7733> オリンパス 1629.5 -15 -2.01

<6753> シャープ 608.8 -56.7 -1.90

<6301> 小松製作所 6432 -49 -1.64

<4502> 武田薬品工業 5055 -49 -1.64

<9433> KDDI 2675.5 -4 -1.61

<1605> INPEX 3286 -115 -1.54《CS》