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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比300円高の69465円
*09:49JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比300円高の69465円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル161.74円換算）で、信越化学工業＜4063＞、中外製薬＜4519＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比300円高の69465円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は182.06ドル高の51848.90ドル、ナスダックは110.40ポイント安の25476.64で取引を終了した。原油安を好感し、寄り付き後、堅調。国内の成長見通し改善でダウは終日堅調に推移した。一方、ハイテクは高値から利益確定売りに押され下落に転じ、まちまちで終了。
24日のニューヨーク外為市場でドル・円は161円63銭から161円84銭まで上昇し、161円82銭で引けた。根強い連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利上げを織り込むドル買いが優勢となったのち、米5月新築住宅販売件数が予想外に減少し、伸び悩んだ。当局による円安是正介入警戒感に円売りも限定的となった。ユーロ・ドルは1.1325ドルまで下落後、1.1368ドルまで反発し、1.1356ドルで引けた。
NY原油先物8月限は続落（NYMEX原油8月限終値：69.78 ↓3.43）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－3.43ドル（－4.69％）の69.78ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（24日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
2801 (KIKOY) キッコーマン 21.60 1747 157.5
9.91
9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.80 2717 189
7.48
9433 (KDDIY) 関西電力 7.53 2436 140.5
6.12
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4985 280
5.95
「ADR下落率上位5銘柄」（24日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.79 903 -13.4 -
1.46
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.11 6505 -92 -
1.39
6594 (NJDCY) 日本電産 4.20 2717 -33 -
1.20
8113 (UNICY) イオン 8.06 1304 -14.5 -
1.10
■そのたADR（24日）
7203 (TM.N) アイシン精機 13.98 0.00 2261 74.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.31 -0.13 5912 2
3
8035 (TOELY) 住友商事 38.80 -0.55 6276
6
6758 (SONY.N) TDK 23.62 -0.39 3820
4
9432 (NTTYY) KDDI 16.57 0.27 2680 0.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.79 0.00 903 -13.
4
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.15 -0.23 4715 2
4
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.11 -0.24 6505 -9
2
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.94 4985 28
0
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.84 -0.59 7065 -3
5
8001 (ITOCY) 丸紅 289.46 -3.88 4682 -
5
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.58 -0.10 7747 2
5
8031 (MITSY) 東京エレク 220.33 -7.47 71272 137
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11322 9
7
4568 (DSNKY) 第一三共 15.69 0.06 2538 11.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.53 0.13 2436 140.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.22 0.02 907 -91
2
8766 (TKOMY) 三井不動産 27.10 0.40 1461 -
3
7267 (HMC.N) スズキ 46.69 0.38 1888 4.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.41 0.07 5955
5
6902 (DNZOY) ファナック 22.76 -0.04 7362
0
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.05 0.09 7456 -4
4
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.64 0.09 2368 -
6
8411 (MFG.N) オリックス 38.34 -0.86 6201 -
6
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.55 -0.12 23533 4
3
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.73 -0.11 5088 -1
6
7741 (HOCPY) キヤノン 25.94 -0.17 4196 2
3
6503 (MIELY) 三菱電機 74.12 -1.38 5994 1
2
6981 (MRAAY) 日東電工 19.43 -0.18 3143 -
5
7751 (CAJPY) 任天堂 10.51 -0.16 6800 -5
8
6273 (SMCAY) SMC 21.55 -0.38 69710 58
0
7182 (JPPTY) 日産自動車 3.78 -0.03 306
5
6146 (DSCSY) ディスコ 49.10 -1.40 79414 -32
6
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.82 0.28 1912
2
8053 (SSUMY) 三菱商事 27.93 -0.15 4517 -1
3
6702 (FJTSY) 富士通 19.98 0.38 3232
0
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.38 -0.04 3358 -
6
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.00 0.16 2264 38.
5
8002 (MARUY) 三井物産 567.50 -2.50 4589 -
7
6723 (RNECY) ルネサス 14.61 0.40 4726 2
3
6954 (FANUY) 京セラ 21.72 -0.36 3513 -
4
8725 (MSADY) 第一生命HD 21.28 -0.92 1721 -
7
8801 (MTSFY) 三菱地所 24.22 0.53 3917 5
0
6301 (KMTUY) 小松製作所 40.20 -0.42 6502 2
1
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.27 0.07 3322 -1
1
6594 (NJDCY) 日本電産 4.20 0.30 2717 -3
3
6857 (ATEYY) シスメックス 8.37 -0.03 1354 -1
2
4543 (TRUMY) テルモ 13.49 -0.01 2182 -
2
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.88 -0.37 1598 1
7
（時価総額上位50位、1ドル161.74円換
算）《AN》
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