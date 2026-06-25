日本和装ホールディングス、発行済株式の4.85%を上限に自社株買い

■取得期間は2026年8月1日から12月31日まで、東証で市場買付け

日本和装ホールディングス<2499>(東証スタンダード)は6月24日、自己株式取得に係る事項を決定したと発表した。会社法第459条第1項および同社定款44条の規定に基づき、同日開催の取締役会で決議したものだ。

取得対象は普通株式で、取得し得る株式の総数は440,000株を上限とする。発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合は4.85%。取得価額の総額は1億2000万円を上限とし、取得期間は2026年8月1日から2026年12月31日まで。取得方法は東京証券取引所における市場買付けとする。

同社は、資本政策の一環として、株主還元水準および資本効率の向上を目的に掲げた。なお、市場動向などにより、一部または全部の取得が行われない可能性もある。2026年3月31日時点の発行済株式総数(自己株式を除く)は9,134,000株、自己株式数は68,400株で、同自己株式は2026年6月30日付で消却する予定だ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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