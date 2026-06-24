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東証業種別ランキング：医薬品が上昇率トップ
*16:17JST 東証業種別ランキング：医薬品が上昇率トップ
医薬品が上昇率トップ。そのほか、空運業、海運業なども上昇。一方、保険業が下落率トップ。そのほか、非鉄金属、石油・石炭製品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 医薬品 ／ 3,768.73 ／ 1.14
2. 空運業 ／ 232.53 ／ 0.95
3. 海運業 ／ 1,977.7 ／ 0.80
4. 情報・通信業 ／ 7,770.52 ／ 0.58
5. サービス業 ／ 3,482.96 ／ 0.51
6. 小売業 ／ 2,266.15 ／ 0.39
7. 建設業 ／ 2,712.58 ／ 0.37
8. 繊維業 ／ 926.1 ／ 0.21
9. 不動産業 ／ 2,429.34 ／ 0.17
10. 電力・ガス業 ／ 656.35 ／ 0.04
11. その他製品 ／ 5,498.02 ／ -0.06
12. 精密機器 ／ 14,223.52 ／ -0.11
13. 食料品 ／ 2,728.95 ／ -0.13
14. 陸運業 ／ 2,128.94 ／ -0.34
15. 電気機器 ／ 9,063.79 ／ -0.40
16. 鉄鋼 ／ 721.22 ／ -0.48
17. ガラス・土石製品 ／ 2,774.5 ／ -0.52
18. 輸送用機器 ／ 4,384.21 ／ -0.73
19. 機械 ／ 5,064.67 ／ -0.76
20. 証券業 ／ 859.37 ／ -0.77
21. 水産・農林業 ／ 731.39 ／ -0.85
22. パルプ・紙 ／ 615.38 ／ -0.90
23. ゴム製品 ／ 5,481.31 ／ -0.91
24. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,583.75 ／ -0.96
25. 化学工業 ／ 3,194.35 ／ -0.99
26. 卸売業 ／ 5,456.58 ／ -1.16
27. 金属製品 ／ 2,063.51 ／ -1.22
28. その他金融業 ／ 1,520.33 ／ -1.41
29. 鉱業 ／ 992.96 ／ -1.47
30. 銀行業 ／ 673.21 ／ -1.76
31. 石油・石炭製品 ／ 2,592.65 ／ -2.23
32. 非鉄金属 ／ 7,043.68 ／ -2.43
33. 保険業 ／ 3,643.82 ／ -3.97《CS》
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