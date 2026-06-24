*12:18JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続落、東エレクが1銘柄で約246円分押し下げ

24日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり110銘柄、値下がり110銘柄、変わらず5銘柄となった。

日経平均は続落。264.59円安の69523.79円（出来高概算10億2603万株）で前場の取引を終えている。

前日23日の米国株式市場は下落。ダウ平均は45.87ドル安の51666.84ドル、ナスダックは579.56ポイント安の25587.04で取引を終了した。韓国の半導体メーカー、SKハイニックスの人工知能（AI）用メモリーチップの生産の伸びが鈍化したとの報道で、世界的な同セクター売りが加速し、寄り付き後、下落。ダウは良好な経済指標や原油安が支援し一時プラス圏を回復したが、上昇を維持できなかった。ナスダックはハイテクが重しとなり終日売られ、終盤にかけ下げ幅を拡大した。

米株式市場の動向を横目に、24日の日経平均は173.30円安の69615.08円と続落して取引を開始した。寄り付き後は、押し目買いからプラス圏に浮上する場面も見られたが、前場中ごろにかけて再度マイナス圏に転落して軟調もみ合い展開が続いた。米ナスダック安を受けて半導体関連株を中心に売りが広がったほか、SKハイニックスを巡る報道をきっかけにAI関連需要の伸びに対する警戒が広がったことも指数の重荷となった。

個別では、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞、ソフトバンクG＜9984＞、村田製＜6981＞、中外薬＜4519＞、ソニーG＜6758＞、リクルートHD＜6098＞、パナHD＜6752＞、スクリン＜7735＞、ベイカレント＜6532＞、アステラス薬＜4503＞、三越伊勢丹＜3099＞、7＆iHD＜3382＞、三井金属＜5706＞、トレンド＜4704＞などの銘柄が上昇。

一方、東エレク＜8035＞、TDK＜6762＞、信越化＜4063＞、フジクラ＜5803＞、ディスコ＜6146＞、味の素<2802>、東京海上<8766>、日東電<6988>、コナミG<9766>、京セラ<6971>、住友電<5802>、SMC<6273>、豊田通商<8015>、太陽誘電<6976>、HOYA<7741>などの銘柄が下落。

業種別では、空運業、医薬品、海運業などが上昇した一方で、保険業、石油・石炭製品、非鉄金属などが下落した。

値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約246円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、信越化＜4063＞、フジクラ＜5803＞、ディスコ＜6146＞、味の素<2802>、東京海上<8766>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはイビデン＜4062＞となり1銘柄で日経平均を約57円押し上げた。同2位はキオクシアHD＜285A＞となり、ファーストリテ<9983>、村田製＜6981＞、リクルートHD＜6098＞、ソニーG＜6758＞、中外薬＜4519＞などがつづいた。

*11:30現在

日経平均株価 69523.79(-264.59)

値上がり銘柄数 110(寄与度+318.46)

値下がり銘柄数 110(寄与度-583.05)

変わらず銘柄数 5



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4062＞ イビデン 25245 860 57.66

＜285A＞ キオクシアHD 93450 1160 27.22

<9983> ファーストリテ 82490 320 25.74

＜6981＞ 村田製作所 11175 170 13.68

＜6098＞ リクルートHD 11245 130 13.07

＜6758＞ ソニーG 3228 69 11.57

＜4519＞ 中外製薬 7535 101 10.16

＜6752＞ パナHD 4505 275 9.22

＜9984＞ ソフトバンクG 6524 11 8.85

＜6532＞ ベイカレント 5545 192 6.44

＜7735＞ SCREEN 16385 235 6.30

＜4503＞ アステラス製薬 2168 35 5.87

<4578> 大塚HD 10855 145 4.86

＜3099＞ 三越伊勢丹HD 4052 145 4.86

＜3382＞ 7＆iHD 1916 47.5 4.78

＜4704＞ トレンドマイクロ 5614 124 4.16

<2501> サッポロHD 1991.5 116 3.89

<4502> 武田薬品工業 5123 112 3.75

<9433> KDDI 2673 9 3.62

<6702> 富士通 3265 103 3.45

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 70510 -2450 -246.39

＜6762＞ TDK 3832 -111 -55.81

＜4063＞ 信越化 7102 -199 -33.35

＜5803＞ フジクラ 6352 -135 -27.15

＜6146＞ ディスコ 80230 -2640 -17.70

<2802> 味の素 5455 -197 -13.21

<8766> 東京海上HD 7050 -238 -11.97

<6971> 京セラ 3557 -36 -9.65

<5802> 住友電気工業 12325 -270 -9.05

<6988> 日東電工 3150 -54 -9.05

<6976> 太陽誘電 16685 -245 -8.21

<6954> ファナック 7415 -44 -7.37

<6273> SMC 69240 -2090 -7.01

<9766> コナミG 17590 -185 -6.20

<7741> HOYA 26155 -330 -5.53

<8058> 三菱商事 4536 -55 -5.53

<8015> 豊田通商 6076 -54 -5.43

<5801> 古河電気工業 47540 -1460 -4.89

<8031> 三井物産 4607 -65 -4.36

<8725> MS＆AD 4477 -139 -4.19《CS》