*08:42JST 6/18

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（69902.25、+497.75）

・SOX指数は上昇（13477.07、+182.85）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（51492.55、-507.12）

・ナスダック総合指数は下落（26021.66、-354.69）

・シカゴ日経225先物は下落（69910、-140）

・米長期金利は上昇

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外・対内証券投資(先週)

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・5月首都圏新築分譲マンション

・全国銀行協会会長が会見

・1-3月期ニュージーランドGDP

・5月中国SWIFTグローバル支払いCNY

・5月英国失業率

・2-4月期英国ILO失業率

・スイス中央銀行が政策金利発表

・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・6月米国フィラデルフィア連銀製造業景況指数

・5月米国景気先行指数

・4月米国対米証券投資

・欧州連合(EU)首脳会議(19日まで)《YY》