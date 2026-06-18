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6/18の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:42JST 6/18
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（69902.25、+497.75）
・SOX指数は上昇（13477.07、+182.85）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（51492.55、-507.12）
・ナスダック総合指数は下落（26021.66、-354.69）
・シカゴ日経225先物は下落（69910、-140）
・米長期金利は上昇
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外・対内証券投資(先週)
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・5月首都圏新築分譲マンション
・全国銀行協会会長が会見
・1-3月期ニュージーランドGDP
・5月中国SWIFTグローバル支払いCNY
・5月英国失業率
・2-4月期英国ILO失業率
・スイス中央銀行が政策金利発表
・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・6月米国フィラデルフィア連銀製造業景況指数
・5月米国景気先行指数
・4月米国対米証券投資
・欧州連合(EU)首脳会議(19日まで)《YY》
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