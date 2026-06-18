*08:38JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体やAI関連株の押し目待ち狙い～

18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■半導体やAI関連株の押し目待ち狙い

■発表なし

■日立＜6501＞トヨタ自動車など、国プロに協力、ヒト型ロボ研究・実用化

■半導体やAI関連株の押し目待ち狙い

18日の日本株市場は、売り先行で始まるものの、押し目待ち狙いの買い意欲の強さが意識される相場展開になりそうだ。17日の米国市場はNYダウが507ドル安、ナスダックは354ポイント安だった。イランが覚書に違反した場合、トランプ米大統領が再攻撃の可能性を警告したため、原油価格の反発が嫌気された。また、米連邦公開市場委員会（FOMC）が予想通り政策金利の据え置きを決定したものの、声明や予測でインフレへの懸念を強めていることが明らかになり、年内の利上げを警戒し売りに転じた。シカゴ日経225先物（9月限）は大阪比140円安の69910円。円相場は1ドル＝160円60銭台で推移している。



日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売りが先行して始まることになりそうだ。日経225先物（9月限）はナイトセッションで71000円まで買われる場面もみられたが、終盤にかけて軟化した。7万円乗せで目先的な達成感が意識されるなかでは、同水準での攻防は想定内だろう。米国でハイテク株の弱い値動きが目立つなか、先物主導で売り仕掛け的な動きも入りやすいだろうが、前日同様、押し目待ち狙いの買い意欲の強さが意識されそうだ。



また、米国ではFOMCでの政策転換とFRB議長の会見がタカ派的と受け止められて売り優勢となったが、日米の金融イベントが通過したことで、アク抜け感が意識される可能性はありそうだ。日経平均株価はボリンジャーバンドの+2σ（70527円）に沿った形でのトレンドを形成しており、利食いは入りやすい水準である。ただ、ピーク感は出ていないと考えられ、押し目を冷静に拾いたいところであろう。



昨日は指数インパクトの大きい半導体やAI関連株が売り先行で始まったものの、その後は切り返しをみせていた。セクター間でのリバランスの動きは入りやすいものの、アドバンテスト＜6857＞やキオクシアHD＜285A＞、東エレク＜8035＞などの底堅さがみられる局面では、上へのバイアスが強まる可能性もありそうだ。米国では景気敏感株の一角に買いが入っていたが、基本的にはハイテク株の押し目狙いになりそうだ。

■発表なし

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（69902.25、+497.75）

・SOX指数は上昇（13477.07、+182.85）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・日立＜6501＞トヨタ自動車など、国プロに協力、ヒト型ロボ研究・実用化

・日本郵船＜9101＞「中東影響は限定的」、車輸送の代替ルート確保

・ほくほくフィナンシャルG＜8377＞ふくおかフィナンシャルGと、半導体関連支援で連携

・日清紡HD＜3105＞日清紡マイクロ、旭化成エレと60ギガヘルツミリ波センサー開発

・堀場製作所＜6856＞微量ガス分析計「AP-380シリーズ」が欧米で型式認証取得

・日本航空＜9201＞愛知で小型旅客機整備、三菱重工業と新会社

・ホシザキ＜6465＞ジャパン・アクティベーション・キャピタルと提携、200億円調達

・トレックスセミ＜6616＞消費電流“ほぼゼロ”、ロードスイッチIC発売

・スズキ＜7269＞インドに貨客兼用車、低所得10億人照準

・新明和工業＜7224＞混載リレー円滑に、小型コンテナ規格化

・ARCHION＜543A＞日野自動車、小型EVトラックの航続2割延長、災害用途など訴求

・電通総研＜4812＞SDV企画開発、価値検証を支援

・レゾナックHD＜4004＞AI半導体向け液状封止材の特許維持

・デクセリアルズ＜4980＞蘭PITCと共同研究、光技術基盤強化

・シスメックス＜6869＞中東に物流中核拠点、検査試薬など

・堀場製作所＜6856＞富士フイルムと、計測システム、抗体医薬濃度を可視化



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08:50 対外・対内証券投資(先週)

・10:10 国債買い入れオペ

(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)

＜海外＞

・特になし《YY》