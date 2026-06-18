丸八ホールディングス、株主優待制度を導入、ふとんクリーニングを無料提供

■500株以上保有株主が対象、2027年3月末基準から開始

丸八ホールディングス<3504>(名証メイン)は6月17日、株主優待制度の導入を発表した。

対象は、毎年3月31日時点の株主名簿に記載または記録された5単元(500株)以上保有の株主。優待内容は、同社グループが提供する「定番！ザブザブ布団クリーニング」の無料利用で、500株以上1000株未満は「1枚パック」、1000株以上は「2枚パック」を提供する。発送時および返送時の送料は無料とする。

開始時期は2027年3月31日現在の株主から。同社は、株主への感謝に加え、事業内容への理解を深めてもらい、中長期的に保有する株主を増やすことを目的としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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