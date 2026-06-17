*09:56JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ブティックス、ウインテストなどがランクイン

ブティックス＜9272＞がランクイン（9時39分時点）。急騰。前日取引終了後に、自社

株取得枠を拡大すると発表している。発行済株式数の1.5％にあたる15万株、金額で

3億円上限としていたが、6.1％にあたる60万株、6億円を上限とする。取得期間は変

更していない。26年2月13日から12月31日まで。6月16日までに取得した自社株は5万

株、金額で約0.72億円。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [6月17日 9:39 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6721＞ ウインテスト 9423200 32394.56 338.6% 0.3287%

＜6966＞ 三井ハイテ 9852000 2016454.42 200.23% 0.166%

＜2667＞ イメージワン 1488200 48370.88 162.54% 0.25%

＜1546＞ NFダウヘ無 7822 132456.39 151.92% 0.0083%

＜7740＞ タムロン 791900 309075.72 135.62% 0.2003%

＜7859＞ アルメディオ 1123800 202436.32 114.13% 0.0037%

＜4320＞ CEHD 47900 39246.34 79.24% 0.0324%

＜2693＞ YKT 351800 69988.5 70.44% 0.0865%

＜7711＞ 助川電 106000 345328.3 53.99% 0.1425%

＜278A＞ テラドローン 939500 6642129.6 44.7% 0.0342%

＜5137＞ スマートドライ 700900 102562.88 30.76% 0.1%

＜452A＞ iSSPカバコ 337270 186432.947 24.09% -0.0188%

＜6837＞ 京写 126500 36819.84 23.18% 0.079%

＜3529＞ アツギ 202700 136976.08 14.03% 0.0101%

＜4385＞ メルカリ 1470500 5389307.44 9.77% 0.0613%

＜7317＞ 松屋R＆D 39200 58794.3 3.21% 0.0027%

＜4316＞ ビーマップ 485800 55774.56 2.44% 0.1083%

＜554A＞ バトンズ 27200 35334.84 1.71% -0.0082%

＜319A＞ 技術承継 33100 514074.2 0.37% 0.1063%

<6088> シグマクシスH 377900 227541.4 -1.25% 0.0057%

<3191> ジョイ本田 495500 1054053.22 -1.46% 0.0013%

<8887> シーラHD 97800 39512.92 -2.78% -0.0138%

<9256> サクシード 236300 382755.08 -3.46% -0.2331%

<6327> 北川精機 494200 2312226.06 -3.97% 0.0832%

<4800> オリコン 201900 264056.8 -5.91% 0.0015%

＜9272＞ ブティックス 50900 79306.92 -7.24% 0.1267%

<7769> リズム 20200 78926.8 -7.7% 0.0192%

<135A> VRAIN 79600 380068.4 -8.31% 0.03%

<8383> 鳥取銀 33100 63893.04 -9.44% 0.0281%

<5016> JX金属 16819300 77034367.84 -9.71% -0.0172%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》