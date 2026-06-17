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出来高変化率ランキング（9時台）～ブティックス、ウインテストなどがランクイン

2026年6月17日 09:56

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記事提供元：フィスコ

*09:56JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ブティックス、ウインテストなどがランクイン
ブティックス＜9272＞がランクイン（9時39分時点）。急騰。前日取引終了後に、自社
株取得枠を拡大すると発表している。発行済株式数の1.5％にあたる15万株、金額で
3億円上限としていたが、6.1％にあたる60万株、6億円を上限とする。取得期間は変
更していない。26年2月13日から12月31日まで。6月16日までに取得した自社株は5万
株、金額で約0.72億円。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月17日　9:39　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6721＞ ウインテスト　　　 9423200 　32394.56　 338.6% 0.3287%
＜6966＞ 三井ハイテ　　　　　9852000 　2016454.42　 200.23% 0.166%
＜2667＞ イメージワン　　　　1488200 　48370.88　 162.54% 0.25%
＜1546＞ NFダウヘ無　　　　7822 　132456.39　 151.92% 0.0083%
＜7740＞ タムロン　　　　　　791900 　309075.72　 135.62% 0.2003%
＜7859＞ アルメディオ　　　　1123800 　202436.32　 114.13% 0.0037%
＜4320＞ CEHD　　　　　　47900 　39246.34　 79.24% 0.0324%
＜2693＞ YKT　　　　　　　351800 　69988.5　 70.44% 0.0865%
＜7711＞ 助川電　　　　　　　106000 　345328.3　 53.99% 0.1425%
＜278A＞ テラドローン　　　　939500 　6642129.6　 44.7% 0.0342%
＜5137＞ スマートドライ　　　700900 　102562.88　 30.76% 0.1%
＜452A＞ iSSPカバコ　　　337270 　186432.947　 24.09% -0.0188%
＜6837＞ 京写　　　　　　　　126500 　36819.84　 23.18% 0.079%
＜3529＞ アツギ　　　　　　　202700 　136976.08　 14.03% 0.0101%
＜4385＞ メルカリ　　　　　　1470500 　5389307.44　 9.77% 0.0613%
＜7317＞ 松屋R＆D　　　　　39200 　58794.3　 3.21% 0.0027%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　485800 　55774.56　 2.44% 0.1083%
＜554A＞ バトンズ　　　　　　27200 　35334.84　 1.71% -0.0082%
＜319A＞ 技術承継　　　　　　33100 　514074.2　 0.37% 0.1063%
<6088> シグマクシスH　　　377900 　227541.4　 -1.25% 0.0057%
<3191> ジョイ本田　　　　　495500 　1054053.22　 -1.46% 0.0013%
<8887> シーラHD　　　　　97800 　39512.92　 -2.78% -0.0138%
<9256> サクシード　　　　　236300 　382755.08　 -3.46% -0.2331%
<6327> 北川精機　　　　　　494200 　2312226.06　 -3.97% 0.0832%
<4800> オリコン　　　　　　201900 　264056.8　 -5.91% 0.0015%
＜9272＞ ブティックス　　　　50900 　79306.92　 -7.24% 0.1267%
<7769> リズム　　　　　　　20200 　78926.8　 -7.7% 0.0192%
<135A> VRAIN　　　　　79600 　380068.4　 -8.31% 0.03%
<8383> 鳥取銀　　　　　　　33100 　63893.04　 -9.44% 0.0281%
<5016> JX金属　　　　　　16819300 　77034367.84　 -9.71% -0.0172%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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