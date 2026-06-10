新NISAで増えた資産、どう使う？　初心者が直面する「出口戦略の空白」

2024年1月に始まった新NISAは、開始から2年半で口座数が2,800万超に達し、若年層を中心とした「投資する世代」を急速に生み出した。

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だが2026年現在、そのフェーズは静かに変わりつつある。初めての含み益を手にした初心者たちが、次なる問いに直面し始めているのだ。「この利益、いつ・どうやって使えばいいのか」と。

■SNSに広がる「出口への不安」——積立後のことを誰も教えてくれない

「含み益が出ているうちに売り切ってしまいたい」「暴落が来たら全部消えるんじゃないか」——SNSには今、出口戦略をめぐる不安の声が溢れている。

積立投資の「始め方」に関する情報は飽和状態にある一方、「使い方（取り崩し方）」に踏み込んだ情報は圧倒的に少ない。

三菱UFJアセットマネジメントの調査では、新NISA利用者の約6割が「将来の取り崩し方針が決まっていない」と回答しており、出口設計の空白が浮き彫りになっている。

■なぜ「利益が出たら全額売る」は損なのか——非課税無期限という最大の武器

多くの初心者が陥りやすいのが、投資を「利益が出たら一括で現金化して終わり」のゲームのように捉える発想だ。

しかしそれは、新NISAが持つ最大のメリットを自ら手放す行為に等しい。新NISAの非課税期間は無期限である。旧NISAが課していた20年という時限を撤廃したこの設計は、「長く持ち続けるほど得をする」構造を意味する。

一括売却した瞬間、資産はただの現金に戻り、複利の連鎖（利益がさらなる利益を生むサイクル）はそこで途切れる。

金融庁も「資産寿命を延ばすための取り崩し方」の中で、非課税口座を活用した段階的な引き出しの重要性を明示しており、一括売却を前提とした出口設計は制度の本旨と相容れない。求められるのは「増やす投資」から「使いながら守る投資」への意識の切り替えだ。

■初心者が今から知っておくべき「4%ルール」という思想

では、具体的にどう取り崩すのが合理的か。参照すべき指針の一つが、米トリニティ大学の研究をもとに広まった「4%ルール」だ。

資産総額の年間4%を上限に取り崩しながら残りを運用し続けるこの手法は、歴史的な株式市場の平均リターン（年5～7%程度）を前提にすれば元本が大きく目減りしない、あるいは増え続ける可能性すらある、というデータに裏打ちされている。

たとえば運用資産が1,000万円に達した時点で年間40万円（月約3万3,000円）を引き出しながら残りを運用し続ければ、資産は理論上30年以上持続し得る。

もちろん4%という数字は米国市場の過去データに基づく目安であり、日本市場や個々のリスク許容度によって3%前後に抑える考え方もある。

重要なのは特定の数字より、「一括」ではなく「定率・定期」で少しずつ切り崩すという発想そのものを持つことだ。

■出口を描いている人だけが、暴落でも動じない

出口戦略を持つことは、老後の設計図を描くことだけを意味しない。「いずれこう使う」という具体的なイメージは、相場の乱高下に動じない精神的な土台にもなる。

売り方の設計図を持つ投資家は、株価が急落した局面でも「計画通り持ち続ける」判断ができる。逆に出口を描けていない初心者ほど、暴落時にパニック売りに走りやすい。

そしてその「底値売り」こそが、長期・積立・分散というNISAの本旨を最も大きく損なう行動だ。

新NISAのゴールは口座の数字を増やすことではなく、老後の生活費や子どもの教育資金、住宅購入といった人生の節目で、賢く・計画的にお金を使うことだ。

積立方を学んだ次のステップとして、「どう使い、どう取り崩すか」を今から考え始めることが、長期投資を本当の意味で完成させる。資産がまだ少ない今こそ、出口戦略を学ぶ最良のタイミングである。