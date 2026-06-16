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東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*15:52JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほかその他 金融業、空運業、ガラス・土石製品、精密機器なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか卸売業、建設業、不動産業、電力・ガス業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 6,581.59 ／ 6.81
2. その他金融業 ／ 1,563.73 ／ 1.12
3. 空運業 ／ 239.02 ／ 0.89
4. ガラス・土石製品 ／ 2,715.13 ／ 0.71
5. 精密機器 ／ 14,353.22 ／ 0.58
6. 食料品 ／ 2,682.71 ／ 0.37
7. その他製品 ／ 5,570.6 ／ 0.37
8. 電気機器 ／ 8,959.38 ／ 0.33
9. 機械 ／ 5,107.1 ／ 0.29
10. 証券業 ／ 883.47 ／ 0.29
11. 陸運業 ／ 2,153.9 ／ 0.04
12. サービス業 ／ 3,422.98 ／ 0.03
13. 保険業 ／ 3,780.59 ／ -0.05
14. 医薬品 ／ 3,706. ／ -0.13
15. 情報・通信業 ／ 8,085.51 ／ -0.30
16. パルプ・紙 ／ 632.08 ／ -0.32
17. 水産・農林業 ／ 731.93 ／ -0.43
18. 小売業 ／ 2,278.58 ／ -0.46
19. 化学工業 ／ 3,243.77 ／ -0.61
20. ゴム製品 ／ 5,703.68 ／ -0.68
21. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,588.49 ／ -0.82
22. 鉄鋼 ／ 739.88 ／ -0.89
23. 銀行業 ／ 680.03 ／ -0.96
24. 石油・石炭製品 ／ 2,666.57 ／ -1.02
25. 繊維業 ／ 937.54 ／ -1.13
26. 輸送用機器 ／ 4,587.26 ／ -1.24
27. 金属製品 ／ 2,116.09 ／ -1.51
28. 海運業 ／ 2,033.79 ／ -1.62
29. 電力・ガス業 ／ 662.94 ／ -1.72
30. 不動産業 ／ 2,531.37 ／ -1.89
31. 建設業 ／ 2,718.6 ／ -1.99
32. 卸売業 ／ 5,584.32 ／ -1.99
33. 鉱業 ／ 990.32 ／ -3.09《CS》
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