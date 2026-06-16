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6/16の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:50JST 6/16
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（69317.50、+3297.46）
・NYダウは上昇（51671.03、+468.77）
・ナスダック総合指数は上昇（26683.94、+795.10）
・SOX指数は上昇（14099.62、+728.15）
・シカゴ日経225先物は上昇（69790、+390）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・イスラエルはレバノンから撤退せず
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表
・内田真一日銀副総裁が会見(植田総裁が入院中のため)
・GOが東証グロースに新規上場
・5月米国輸入物価指数
・5月米国住宅着工件数
・5月米国住宅建設許可件数
・米国連邦公開市場委員会(FOMC)(17日まで)
・6月ドイツZEW期待指数
・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表
・5月中国新築住宅価格
・5月中国中古住宅価格
・5月中国小売売上高
・5月中国鉱工業生産
・5月中国固定資産投資(都市部)
・5月中国調査失業率
・5月中国不動産投資
・5月中国住宅不動産販売
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
・6月ブラジルFGVインフレ率(IGP-10)
・4月ブラジル小売売上高《YY》
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