*08:50JST 6/16

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（69317.50、+3297.46）

・NYダウは上昇（51671.03、+468.77）

・ナスダック総合指数は上昇（26683.94、+795.10）

・SOX指数は上昇（14099.62、+728.15）

・シカゴ日経225先物は上昇（69790、+390）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・イスラエルはレバノンから撤退せず

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表

・内田真一日銀副総裁が会見(植田総裁が入院中のため)

・GOが東証グロースに新規上場

・5月米国輸入物価指数

・5月米国住宅着工件数

・5月米国住宅建設許可件数

・米国連邦公開市場委員会(FOMC)(17日まで)

・6月ドイツZEW期待指数

・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表

・5月中国新築住宅価格

・5月中国中古住宅価格

・5月中国小売売上高

・5月中国鉱工業生産

・5月中国固定資産投資(都市部)

・5月中国調査失業率

・5月中国不動産投資

・5月中国住宅不動産販売

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)

・6月ブラジルFGVインフレ率(IGP-10)

・4月ブラジル小売売上高《YY》