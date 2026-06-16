*07:56JST 米国株式市場は続伸、イラン和平の暫定合意を好感

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（15日）

JUN15

Ｏ 68150（ドル建て）

Ｈ 69950

Ｌ 68150

Ｃ 69850 大証比+2580（イブニング比+60）

Vol 3869



JUN15

Ｏ 68105（円建て）

Ｈ 69900

Ｌ 68090

Ｃ 69790 大証比+2520（イブニング比+0）

Vol 29577

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（15日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル160.32円換算）で、アイシン精機＜7203＞、リク

ルートHD＜6098＞、三菱電機＜6503＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.25 0.00 2285 -8

8

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.50 0.06 6012 -4

9

8035 (TOELY) 住友商事 40.81 1.23 6543 -2

4

6758 (SONY.N) TDK 24.49 2.28 3926 2

0

9432 (NTTYY) KDDI 16.94 -0.38 2716 -

2

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.89 0.04 927 -1.

4

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.56 0.02 4739

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 23.07 1.16 7397 25

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -6.50 4941 23

6

4063 (SHECY) 信越化学工業 23.57 0.95 7557 -

7

8001 (ITOCY) 丸紅 314.00 283.22 5034 -

8

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.68 0.00 7759 -3

4

8031 (MITSY) 東京エレク 228.50 10.85 73266 50

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 -1.00 10421 -29

9

4568 (DSNKY) 第一三共 15.97 0.17 2560 1

4

9433 (KDDIY) 関西電力 7.82 0.13 2507 139.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.79 0.02 945 -96

2

8766 (TKOMY) 三井不動産 29.20 -0.30 1560 -10.

5

7267 (HMC.N) スズキ 48.25 1.08 1934

1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.88 -0.50 6054 -1

6

6902 (DNZOY) ファナック 22.90 0.99 7343 -

1

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.77 0.44 7622 19

4

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.14 0.03 2267

4

8411 (MFG.N) オリックス 38.41 -0.26 6158 -1

2

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.50 0.07 23246 -11

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.77 -0.14 5056 -3

2

7741 (HOCPY) キヤノン 27.00 0.08 4329

2

6503 (MIELY) 三菱電機 72.56 2.48 5816 -4

2

6981 (MRAAY) 日東電工 19.37 0.41 3105

6

7751 (CAJPY) 任天堂 11.05 -0.13 7086 -2

4

6273 (SMCAY) SMC 21.98 1.26 70477 34

7

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.51 0.23 362 5.

1

6146 (DSCSY) ディスコ 53.90 3.20 86412 116

2

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.03 -0.17 1929 -10.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.44 -0.06 4720 -

8

6702 (FJTSY) 富士通 20.36 -0.13 3264

4

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.93 0.32 3505 -

8

6178 (JPPHY) 日本郵政 15.88 0.99 2546 260.

5

8002 (MARUY) 三井物産 603.00 -1.00 4834 -

4

6723 (RNECY) ルネサス 14.13 0.23 4531 4

3

6954 (FANUY) 京セラ 23.92 0.87 3836 -

1

8725 (MSADY) 第一生命HD 22.07 -0.01 1769 -

7

8801 (MTSFY) 三菱地所 26.56 0.14 4258 -1

9

6301 (KMTUY) 小松製作所 42.53 1.27 6818

1

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.67 0.02 3421 -1

8

6594 (NJDCY) 日本電産 3.90 -0.15 2501 -22

7

6857 (ATEYY) シスメックス 8.81 0.07 1412 -9.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.93 0.18 2233 -

4

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.18 -0.12 1632 3

7

（時価総額上位50位、1ドル160.32円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（15日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 15.88 2546 260.5 1

1.40

2801 (KIKOY) キッコーマン 21.60 1731 161.5 1

0.29

9433 (KDDIY) 関西電力 7.82 2507 139.5

5.89

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4941 236

5.02

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（15日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 3.90 2501 -227 -

8.32

7203 (TM.N) アイシン精機 14.25 2285 -88 -

3.71

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 10421 -299 -

2.79

4523 (ESAIY) Eisai Co 5.86 3758 -63 -

1.65



「米国株式市場概況」（15日）

ＮＹＤＯＷ

終値：51671.03 前日比：468.77

始値：51364.55 高値：51945.89 安値：51364.55

年初来高値：51671.03 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26683.94 前日比：795.10

始値：26447.23 高値：26687.56 安値：26438.77

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7554.29 前日比：122.83

始値：7516.75 高値：7577.92 安値：7516.75

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.98％ 米10年国債 4.476％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は468.77ドル高の51671.03ドル、ナスダックは795.1

0ポイント高の26683.94で取引を終了した。

イラン和平の暫定合意を好感し、寄り付き後、上昇。トランプ大統領は19日の署名

と同時にホルムズ海峡が完全に再開されると発言、原油価格が下落しインフレ懸念

も後退、相場は続伸した。終日堅調に推移し、ダウは過去最高値を更新し、終了。

セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、エネルギーが下落した。

フラッシュメモリ、半導体部品などを製造・販売するマイクロン・テクノロジー（M

U）はアナリストが目標株価を引き上げ上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）は2021

年以来となる社債市場での資金調達で200億ドル規模の社債発行計画を発表、強い需

要が報じられ、上昇。宇宙技術会社のスペース・エクスプロレーション・テクノロ

ジーズ（SPCX）は新規株式公開（IPO）直後の投資家需要が続いたほか、マスク氏の

強気な成長見通しを受け、続伸した。

メディアのフォックス・コーポレーション（FOX） は動画配信ロク（ROKU）を220億

ドルで買収することで合意、大規模買収を警戒し、売られた。フィンテックソリュ

ーションのファイサーブ（FISV）は最高経営責任者（CEO）の退任発表がサプライズ

となり、下落。石油会社のエクソンモービル（XOM）やエネルギー会社のシェブロン

（CVX）は原油価格の下落で収益減懸念に、それぞれ売られた。

ウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）先物は一時80ドルを割り込ん

だ。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》