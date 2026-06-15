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東証業種別ランキング：空運業が上昇率トップ
*15:57JST 東証業種別ランキング：空運業が上昇率トップ
空運業が上昇率トップ。そのほか金属製品、建設業、電気機器、機械なども上昇。一方、食料品が下落率トップ。そのほか鉱業、海運業、サービス業、陸運業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 空運業 ／ 236.9 ／ 6.68
2. 金属製品 ／ 2,148.6 ／ 6.24
3. 建設業 ／ 2,773.75 ／ 6.15
4. 電気機器 ／ 8,930.25 ／ 6.11
5. 機械 ／ 5,092.29 ／ 5.03
6. ガラス・土石製品 ／ 2,695.99 ／ 4.67
7. ゴム製品 ／ 5,742.9 ／ 4.64
8. 非鉄金属 ／ 6,161.9 ／ 4.27
9. 輸送用機器 ／ 4,644.65 ／ 3.94
10. 化学工業 ／ 3,263.75 ／ 3.66
11. 鉄鋼 ／ 746.53 ／ 3.48
12. 情報・通信業 ／ 8,109.54 ／ 3.19
13. 証券業 ／ 880.91 ／ 2.99
14. 繊維業 ／ 948.26 ／ 2.13
15. 銀行業 ／ 686.59 ／ 2.08
16. その他金融業 ／ 1,546.43 ／ 1.64
17. 不動産業 ／ 2,580.02 ／ 1.60
18. 卸売業 ／ 5,697.73 ／ 1.55
19. パルプ・紙 ／ 634.1 ／ 1.39
20. 石油・石炭製品 ／ 2,694.11 ／ 1.14
21. 電力・ガス業 ／ 674.53 ／ 1.06
22. 精密機器 ／ 14,270.88 ／ 1.03
23. 保険業 ／ 3,782.49 ／ 0.78
24. 医薬品 ／ 3,710.79 ／ 0.42
25. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,626.48 ／ 0.09
26. その他製品 ／ 5,549.85 ／ -0.06
27. 小売業 ／ 2,289.1 ／ -0.17
28. 水産・農林業 ／ 735.09 ／ -0.23
29. 陸運業 ／ 2,153.05 ／ -0.38
30. サービス業 ／ 3,422.1 ／ -0.62
31. 海運業 ／ 2,067.35 ／ -1.09
32. 鉱業 ／ 1,021.87 ／ -1.21
33. 食料品 ／ 2,672.71 ／ -1.22《CS》
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