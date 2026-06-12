関連記事
オロなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜7814＞ ;日本創発Ｇ;532%;13300;0.46;578;-2 ＜6654＞ ;不二電機;448%;11200;4.68;1064;0 ＜8165＞ ;千趣会;347%;248100;1.34;118;0 ＜7962＞ ;キングジム;239%;113800;0.17;813;-6 ＜1431＞ ;リブワーク;203%;18300;0.76;642;-3 ＜2497＞ ;ＵＮＩＴＥＤ;182%;9100;1.18;494;0 ＜6630＞ ;ヤーマン;174%;56300;0.59;721;-2 ＜2882＞ ;イートアンド;170%;21100;0.51;2007;4 ＜4425＞ ;Kudan;160%;250300;1.19;1658;-57 ＜7135＞ ;ジャパンクラフトＨＤ;150%;25700;2.13;219;0 ＜3431＞ ;宮地エンジ;146%;133500;1.21;1517;-14 ＜9218＞ ;メンタルヘルスＴ;143%;22300;2.08;672;-6 ＜6078＞ ;バリューＨＲ;143%;16000;0.73;1388;12 ＜2211＞ ;不二家;139%;34100;0.85;2359;12 ＜3082＞ ;きちりHD;129%;13700;1.07;984;-4 ＜7443＞ ;横浜魚類;125%;500;1.52;633;4 ＜6050＞ ;ＥＧ;100%;5600;0.50;1661;11 ＜3187＞ ;ミラタップ;99%;9000;39.41;242;0 ＜3983＞ ;オロ;85%;31000;0.51;2030;-4 ＜6546＞ ;フルテック;82%;900;5.57;1095;-14
[コメント]オロ＜3983＞は、信用倍率1倍を下回って売り長となっている。《FA》
スポンサードリンク