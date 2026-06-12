*07:29JST 11日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反発、イラン戦争終結に期待

■NY株式：米国株式市場は反発、イラン戦争終結に期待

米国株式市場は反発。ダウ平均は929.97ドル高の50848.75ドル、ナスダックは640.16ポイント高の25809.66で取引を終了した。

原油価格の安定で、寄り付き後、上昇。トランプ大統領がカーグ島なども標的とするイラン攻撃強化を警告したため、原油価格上昇に連れ相場は失速した。終盤にかけて、トランプ大統領がイランとの交渉進展を理由に攻撃中止や和平合意間近との発表で戦争終結期待が高まり相場は大きく買われ、終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、エネルギーが下落した。

半導体のインテル（INTC）はCPU売り上げ見通しを理由に、アナリストが同社の投資判断を2段階引き上げ、上昇。コーヒーチェーンのスターバックス（SBUX）やサラダレストランチェーンのスウィートグリーン（SG）は、アナリストが肥満治療薬の需要拡大にちなんだ恩恵を受けるとアナリストが指摘し、それぞれ上昇。エンターテインメントのウォルト・ディズニー・カンパニー（DIS）はFIFAサッカーワールドカップ開幕など、大型スポーツイベントが傘下のスポーツ専門放送局ESPNの収益増を支援するとの期待に、上昇。

不動産ウェブサイト運営のジロー・グループ（Z）はアルファベット（GOOG）傘下の検索グーグルによる住宅物件広告サービス開始で、競争激化が嫌気され、下落。クラウドテクノロジー会社のオラクル（ORCL）は人工知能（AI）投資拡大が警戒され、大幅安。

ソフトウエアメーカーのアドビ（ADBE）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回ったが、最高財務責任者（CFO）が退任を発表するなど見通しに不透明感が広がり、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：米5月生産者物価指数（PPI）総合が予想を上回る

11日のニューヨーク外為市場でドル・円は160円59銭へ上昇後、159円94銭まで反落

し、引けた。

米5月生産者物価指数（PPI）総合が予想を上回ったほか、トランプ米大統領がイン

フラなど標的に対イラン攻撃強化を示唆したため原油高でドル買いが強まった。そ

の後、イランとの交渉進展を理由にトランプ大統領が今晩の攻撃を中止すると発表

すると原油価格が下落、金利も大幅低下しドル売りに転じた。

ユーロ・ドルは1.1503ドルまで下落後、1.1567ドルまで上昇。

欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で市場の予想通り利上げを決定。次回会合での追

加利上げの可能性が後退しユーロは軟調に推移。

ユーロ・円は185円30銭から184円66銭まで下落した。

日銀の6月会合での利上げを織り込む円買いが優勢となった。

ポンド・ドルは1.3325ドルまで下落後、1.3408ドルまで上昇した。

ドル・スイスは0.8013フランへ上昇後、0.7962フランまで下落した。

■NY原油：大幅反落、対イラン攻撃中止の発表で地政学リスクプレミアムが急速に剥落

6月11日のNY原油先物7月限は大幅反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比－6.17ドル（－6.67％）の86.38ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは85.84－92.74ドル。米5月PPIが予想を上回ったことで序盤はドル買い・原油高となったが、トランプ大統領がイランとの交渉進展を理由に対イラン攻撃を中止すると発表すると中東情勢の緊張緩和期待から売りが殺到し、85.84ドルまで急落した。通常取引終了後の時間外取引では主に86.40ドルを挟んだ水準で推移。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 55.16ドル +0.62ドル（+1.13％）

モルガン・スタンレー（MS） 212.66ドル +6.00ドル（+2.90％）

ゴールドマン・サックス（GS）1035.64ドル +34.35ドル（+3.43％）

インテル（INTC） 116.96ドル +9.92ドル（+9.26％）

アップル（AAPL） 295.63ドル +4.05ドル（+1.38％）

アルファベット（GOOG） 356.56ドル +3.24ドル（+0.91％）

メタ（META） 568.43ドル -2.55ドル（-0.44％）

キャタピラー（CAT） 897.63ドル +41.47ドル（+4.84％）

アルコア（AA） 68.98ドル +3.43ドル（+5.23％）

ウォルマート（WMT） 120.50ドル -0.09ドル（-0.07％）《YY》