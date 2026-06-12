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6月12日本国債市場：債券先物は129円03銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:46JST 6月12日本国債市場：債券先物は129円03銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付129円05銭 高値129円12銭 安値128円82銭 引け129円03銭
2年 1.398％
5年 1.892％
10年 2.634％
20年 3.522％
12日の債券先物6月限は129円05銭で取引を開始し、129円03銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.07％、10年債は4.47％、30年債は4.96％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.98％、英国債は4.90％、オーストラリア10年債は4.81％、NZ10年債は4.45％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・15:00 独・CPI(5月) 前回-0.2％
・15:00 英・鉱工業生産指数(4月) 前回-0.2％
・15:00 英・商品貿易収支(4月) 前回-272.18億ポンド
・19:30 印・消費者物価指数(5月) 予想4.00％ 前回3.48％
・20:30 印・外貨準備高(先週)
・21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(5月) 前回0.67％
・23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数速報値(6月) 予想46.0 前回44.8
・欧・欧州連合(欧)財務相理事会
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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