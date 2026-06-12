*12:33JST 日本空調サービス：独立系の総合建物設備メンテナンス企業、中計上方修正で安定成長銘柄として期待

日本空調サービス＜4658＞は、1964年創業の建物設備メンテナンスを祖業とする独立系の専業企業で、空調・衛生・電気などの設備の保守・維持管理に、リニューアル工事までを一体で提供するサービス業である。報告セグメントは単一だが、収益はPM（Preventive Maintenance、2026年3月期売上高構成比36％）、FM（Facility Management、同24％）、RAC（Reform and Construction、同40％）で構成される。PMは顧客の施設に赴き、空調を中心とした建物の設備システム全般に対する点検・整備・修理・交換等を行う。FMは顧客の施設に常駐し、メンテナンスサービスと日常の維持管理を合理的に組み合わせた統括マネジメントを行い、RACは空調設備や給排水衛生設備等の既設設備に対するリニューアル工事を中心に行う。主要顧客は、病院・研究施設、半導体を含む製造工場、特殊施設、オフィスビルなどで、維持管理に高度な技術力が必要となる特殊な環境を有する施設の売上比率は約7割に達する。この「特殊施設」こそが同社の主戦場であり、安定的に売上・利益を稼げる参入障壁の高い領域として、自らブルーオーシャンと位置づける。病院は600床以上の大規模病院で病床数ベースのシェア12.0％を持つ（2026年3月末時点）。

同社の強みは、第一に、メンテナンス専業の老舗としての現場力と全国の保守ネットワークである。メーカー系のサービス会社、常駐管理を担うFM企業、設備工事のサブコンなど、3つの収益柱にはそれぞれ個別の競合が存在するが、空調・衛生・電気の設備全般をメーカーフリーでトータルにサポートし、3つの事業を1社で束ねている企業はほとんどない。独立系企業のためメーカーの制約を受けず、施設ごとに最適なサービスを提供し、技術力を有する従業員で迅速な自社対応が可能となっている。第二に、メンテナンスとリニューアルの安定的な受注サイクルの確立である。日常のメンテナンスを通じて設備を知り尽くし、整備計画に基づくリニューアル工事や、突発的に発見した不具合の部品交換へとつなげる、高効率な収益連携モデルを構築している。第三に、特殊施設への入り込みを支える人材と技術力である。従業員の約8割を技術系従業員が占めており、病院・研究施設・製造工場など高度な管理を要する施設に自社で対応できる有資格者と技術力を備えている。環境省推奨の「エコチューニング技術者」資格保有者数は117名で、第一種と第二種の合計数が100名を超えている企業は国内でわずか2社のみとなる（2025年12月時点）。2025年4月より本格稼働した技術・研修センターを核に、技能の伝承と早期戦力化を進めている。

業績面について、2026年3月期は売上高692.45億円（前期比7.5％増）、営業利益47.58億円（同13.5％増）で着地した。期初は米国の通商政策をめぐる不確実性を勘案して売上660億円・営業利益42億円と保守的に設定していたが、製造工場関連などの需要が想定を上回り、第3四半期に上方修正したうえで、期初予想を大幅に上回って着地した格好である。売上高は5期連続過去最高となり、主力のメンテナンスサービスは、主に製造工場等におけるスポットメンテナンスの増加が寄与した。リニューアル工事は、製造工場・病院・銀行等での大型案件が前期比では減少したものの、製造工場等での小規模案件消化が好調だった。資機材の調達価格や人件費の上昇等による原価の増加を吸収し、年間契約・スポット・工事の全てにおいて利益が拡大した。海外では、中国は更新工事需要の減少により減収減益となったが、シンガポールにおける大型省エネ対策工事の増加やベトナムでの暑熱対策工事の増加により、海外全体として売上・利益ともに改善した。2027年3月期の会社予想は、売上高740億円（前期比6.9％増）・営業利益53億円（同11.4％増）と増収・二桁増益の継続を見込んでいる。

市場環境について、日本国内の空調・熱源システム市場は2.5兆円程度（※1）と推定されており、そのうちメンテナンスの主戦場となる既設案件は65％程度で同社がターゲットとする主な市場は1.6兆円程度（※2）と推測されている。依然として膨大な市場規模が存在する環境下で、特に製造工場等を中心に、働く環境の改善を目的とした暑熱対策需要が拡大しているほか、顧客の設備投資需要に対して供給サイドが不足している状況が継続している。また、特殊施設のなかでも設備投資が活発な半導体・精密機器の工場を成長領域としながらも、特定の業種に偏らない幅広い顧客のニーズに対応している。

中期経営計画について、遂行中であった「2024中期5ヵ年経営計画」を上方修正し、新たに「2026中期4ヵ年経営計画」をスタートした。2030年3月期に売上高900億円、営業利益72億円、営業利益率8.0％を目標として掲げる。売上成長と利益率改善の両立に向けては、工場関連を伸びしろと位置づけるとともに、人的資本への投資を重視し、ベースアップを通じて社員の生産性と技術力を高め、企業価値向上につなげる方針である。特殊な環境を有する施設と一般的な施設の売上高比率7：3程度の維持を図り、高品質サービスの中核となる従業員の技術力を向上させるためのコア技術力指数の向上も目指していく。また、ASEANを中心に海外展開も進め、海外売上高45億円・海外営業利益2.25億円の実現を掲げている。そのほか、新技術開発による特許取得も進めており、独自技術として、酢酸とオキシドールの混液を用い、劇物を使わずに安全かつ簡便に微生物を除染する手法で特許を3件取得している。同社は今期中の製品化・販売開始を目指しており、これを必要とする施設に入り込んでいく構えである。

株主還元については、連結配当性向50％・純資産配当率（DOE）7.5％とする方針のもと、累進的な配当を実施していく予定である。資本効率はROE目標15％、投資有価証券の純資産比率15％以下の実現など、資本政策において企業価値の最大化を目指す複合的なマネジメントを推進していく方針だ。PBRは1.7倍台と1倍を上回り、配当利回りは3％超で推移しているなか、全てのステークホルダーへの還元を意識し、長く保有してもらえる会社でありたいとの姿勢を示している。

総じて、日本空調サービスは、特殊な環境を有する施設に特化することで高い参入障壁を築き、安定的に売上・利益を稼ぐストック型の収益基盤と高い資本効率を兼ね備えた企業である。データセンター・半導体・医薬品施設といった施設投資テーマの追い風を、メンテナンスからリニューアルへと循環する受注モデルで捕捉できる点に強みがあり、累進的な株主還元と長期目線の経営姿勢も個人投資家に訴求されよう。上方修正された中期経営計画の進捗状況を横目に、安定成長銘柄としてさらなる株価の上値余地があろう。

※1：富士経済「HVAC機器・関連ビジネス市場の全容 2024」より、「空調 施工エンジニアリング市場」及び「空調 保守メンテナンス市場」の2023年実績値を合算

※2：同 新築/既築別市場2023年実績値を基に算出。《YS》