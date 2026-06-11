*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2サイバー・バズ、武蔵精密工業、グリーンエナなど

銘柄名<コード>10日終値⇒前日比

リガク＜268A＞ 2390 -268

9日は研究成果が世界的学術誌に掲載と発表で大幅高。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 4355 -515

米SOX指数は反落となり。

任天堂＜7974＞ 7215 -523

「Nintendo Direct」公開も出尽くし感に。

テスホールディングス＜5074＞ 805 -51

手仕舞い売り優勢の流れが継続。

楽天銀行＜5838＞ 4762 -351

野村證券では目標株価を引き下げ。

武蔵精密工業＜7220＞ 5390 -1000

9日にはみずほ証券が投資判断を格下げ。

大真空＜6962＞ 1106 -107

過熱警戒感からの利食い売りが優勢。

フジクラ＜5803＞ 4194 -305

AI関連株軟調な地合いで。

アピリッツ＜4174＞ 865 +150

フィジカルAI領域参入を引き続き材料視。

スマートバリュー＜9417＞ 451 +80

ヤマト運輸へのナレッジ提供を引き続き材料視。

トーシンHD＜9444＞ 227 +50

特段の買い材料なくマネーゲーム。

ピーバンドットコム＜3559＞ 475 +39

ロームのエッジAI開発コンテストに参画。

石井表記＜6336＞ 1676 +217

第1四半期好決算を引き続き評価。

北川精機＜6327＞ 3100 -485

高値圏で買った投資家の見切り売りが優勢。

イーソル＜4420＞ 799 -73

1000円大台乗せ以降は達成感。

ニッポン高度紙工業＜3891＞ 9240 -1110

9日にかけて一段高の反動安。

タスキホールディングス＜166A＞ 1022 +50

引き続き東証グロースからプライムへの市場変更が手掛かり。

ファンペップ＜4881＞ 63 +4

artienceなどと抗体誘導ペプチドの経皮吸収型製剤開発で共同研究。

アスカネット＜2438＞ 318 -51

決算発表が売り手掛かり材料に。

いつも＜7694＞ 512 +13

9日ストップ高の買い人気が継続。

アールプランナー<2983> 1477 -38

第1四半期営業利益53.7％増で買い先行するも失速。

サイバー・バズ<7069> 1400 +180

9日に年初来高値を更新し先高期待高まる。

グリーンエナ<1436> 1390 -396

27年4月期の営業利益予想21.7％増だが材料出尽くし感。

ジーネクスト<4179> 340 -5

9日ストップ安で押し目買い。

パワーエックス<485A> 2312 -180

9日に75日線を割り込み見切り売りも。

CINC<4378> 1010 -300

9日までの連騰の買い人気継続し上伸するも失速。《CS》