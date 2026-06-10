*10:40JST 概況からBRICsを知ろう インド株式市場は3日ぶり小反発、経常黒字や内需の底堅さを好感

【ブラジル】ボベスパ指数 169813.16 +0.68％

9日のブラジル株式市場は反発。主要株価指数のボベスパ指数は前日比0.68％（1144.44ポイント）高の169813.16で引けた。日中の取引レンジは168406.00-170601.00となった。

高く寄り付いた後は堅調に推移した。中国の5月貿易統計が市場予想を上回り、輸出入ともに力強い伸びを示したことが資源需要への期待を高めた。また、米国の中古住宅販売や貿易収支が予想を上回ったことも支援材料。半面、トランプ米大統領の対イラン報復示唆を受けた地政学リスクの高まりや、米ハイテク株安は上値を抑えた。

【ロシア】MOEXロシア指数 2522.77 +0.20％

9日のロシア株式市場は5日ぶりに反発。主要株価指数のMOEXロシア指数は前日比0.20％（5.13ポイント）高の2,522.77となった。日中の取引レンジは2,484.40-2,535.85となった。

前半は軟調な展開を示したが、後半はプラス圏を回復した。連日の下落で値ごろ感が強まり、買い戻しが優勢となった。また、5月の中国の貿易収支が予想以上の好結果も、対中輸出の拡大期待を高めた。半面、指数の上値は重い。ウクライナや中東情勢の不透明感などが引き続き指数の上値を押さえた。

【インド】SENSEX指数 73918.76 +0.54％

9日のインド株式市場は3日ぶりに小反発。ムンバイ証券取引所の主要30社株価指数SENSEXは前日比0.54％（394.50ポイント）高の73918.76、ナショナル証券取引所の主要50社株価指ニフティは0.52％（119.10ポイント）高の23242.10で取引終了した。

高く寄り付いた後狭いレンジでもみ合った。1-3月期の経常収支が71億ドルの黒字となったことが指数をサポート。サービス輸出の拡大や海外送金が過去最高を更新したことが経常黒字を押し上げたもようだ。ほかに、相場全体の上昇局面でBSE500指数構成銘柄の一部が52週高値を更新したことも買い安心感につながった。

【中国】上海総合指数 4010.03 +1.28％

9日の中国本土市場は4日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数が前日比50.69ポイント（1.28％）高の4010.03ポイントで引けた。

これまでの急ピッチな下落で約2カ月ぶりの安値圏にあったことから、自律反発狙いの買いが優勢となり、引けにかけて上げ幅を広げた。米ドル建ての中国貿易統計が市場予想を大幅に上回り、中国経済の過度な減速懸念が後退したことも相場を支えた。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉進展や、米株市場でハイテク株が持ち直した流れも買い材料となった。今後公表される物価や小売、鉱工業生産などの経済指標を見極めたいとの姿勢は残ったが、幅広い銘柄に買いが波及し堅調な地合いとなった。《AT》