*10:13JST ファンペップ---抗体誘導ペプチドの経皮吸収型製剤をartienceと共同開発

ファンペップ＜4881＞は9日、artience＜4634＞および同社の子会社であるトーヨーケムと、抗体誘導ペプチドの経皮吸収型製剤開発に関する共同研究契約を締結したと発表した。

抗体誘導ペプチドは、患者体内で標的タンパク質に対する抗体産生を誘導し、治療効果を期待するペプチド治療ワクチンである。同社は、機能性ペプチド「AJP001」を強みとする創薬プラットフォーム技術を活用し、多様な標的タンパク質に対応する抗体誘導ペプチド候補化合物の創出を進めており、研究開発パイプラインの強化を図っている。 一方、トーヨーケムは、artienceグループにおけるポリマー・塗加工関連事業の中核企業としてメディカル・ヘルスケア分野を注力分野とし、経皮吸収型製剤や粘着剤、生体適合ポリマーの開発を手掛けるほか、経皮吸収型製剤のCDMO事業を展開し、多数の製薬企業向けに受託研究や受託製造を行っている。製剤設計、ポリマー開発、塗加工技術を組み合わせ、「安全かつ肌に優しい経皮吸収型製剤」の実現を目指している。

本共同研究では、注射剤と比較して侵襲性が低く、利便性や安全性に優れる次世代製剤技術として、抗体誘導ペプチドの経皮吸収型製剤の開発を目標とする。ファンペップは動物試験による薬効評価および安全性評価を担当し、トーヨーケムはペプチドの経皮吸収製剤化の検討などを担う予定である。

なお、同社は共同研究における自社担当業務に関する費用を負担する予定だが、2026年12月期の研究開発費予測値に変更はないとしている。《KT》