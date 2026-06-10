*08:36JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体やAI関連株の動向に先物市場も振らされやすい需給状況～

10日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■半導体やAI関連株の動向に先物市場も振らされやすい需給状況

■アスカネット、26/4 営業利益 125.6％増 3.91億円、27/4予想 17.4％増 4.6億円

■シャープ＜6753＞AIサーバー参入、鴻海連携、来年度までに販売

■半導体やAI関連株の動向に先物市場も振らされやすい需給状況



10日の日本株市場は、再び半導体やAI関連株への売りが広がる可能性から、不安定な相場展開になりそうだ。9日の米国市場はNYダウが86ドル高、ナスダックは250ポイント安だった。ホルムズ海峡での米軍ヘリ撃墜を受け、トランプ米大統領はイラン報復を示唆したため投資家心理が悪化。再び半導体やAI関連株に売りが広がる流れとなり、景気敏感株へのローテーションが目立った。シカゴ日経225先物は大阪比875円安の64525円。円相場は1ドル＝160円30銭台で推移している。



日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売りが先行して始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで上昇して始まり、66110円まで買われる場面もみられた。しかし、米国市場の取引開始後には下へのバイアスが強まり、63110円まで軟化するなど、引き続き変動幅の大きい荒い値動きとなった。終盤にかけて下落幅を縮めており、64000円辺りに位置する25日線は上回って終えていた。日経平均株価においても、25日線を支持線とした底堅さを見極めることになりそうだ。



また、本日もソフトバンクG＜9984＞やキオクシアHD＜285A＞、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞の値動きをにらみながらの相場展開になりそうである。アームホールディングスが6％を超える下落となったことで、ソフトバンクGへは売り仕掛け的な動きが入りやすく、これを受けて先物市場においてもショートの動きを誘う可能性はありそうだ。もっとも、オープンAIのIPOを控えているなかでは押し目待ち狙いの買い意欲も強いとみられ、強弱感が対立することになろう。



指数インパクトの大きい半導体やAI関連株の動向に先物市場も振らされやすい需給状況であるが、ソフトバンクGやキオクシアHDの底堅さがみられるようだと、リバウンド狙いの動きが意識されやすいとみられる。また、日銀が6月15～16日に開く金融政策決定会合で利上げを決める方針と報じられた。物価の上振れリスクに備え、政策金利を現状の0.75％から1.0％に引き上げると伝わっており、メガバンクなど金融セクターの動向が注目されそうだ。

■アスカネット、26/4 営業利益 125.6％増 3.91億円、27/4予想 17.4％増 4.6億円

アスカネット＜2438＞が発表した2026年4月期の連結業績は、売上高が前期比2.2％減の71億200万円、営業利益は同125.6％増の3億9100万円だった。フォトブック事業においては、価格改定の浸透に加え、固定費の削減や生産効率化への取り組みの成果もあり、粗利率が改善。2027年4月期の連結業績は、売上高が前期比10.7％増の78億6000万円、営業利益は同17.4％増の4億6000万円を計画。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（65416.63、+1392.03）

・NYダウは上昇（50872.11、+86.10）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・カヤバ＜7242＞ARAVと、既存ショベル遠隔化、改造サービス開始

・シャープ＜6753＞AIサーバー参入、鴻海連携、来年度までに販売

・三菱電機＜6503＞海水介しCO2回収、北欧VTTと開発

・日本製鉄＜5401＞最大4000億円投資、USスチール製鉄所に3年計画

・日揮HD＜1963＞バイオものづくり発信、研究拠点が稼働

・安川電機＜6506＞衛生環境用ロボ、清掃しやすく長時間作業

・日立建機＜6305＞福留開発と、高知で河道遠隔施工、デジタルツイン活用

・KDDI＜9433＞基幹回線網に新ルーター、クラスター型でコスト半減

・リコー＜7752＞AIで情報保護強化支援、中堅・中小向け、新評価制度に対応

・愛知製鋼＜5482＞インドで「鍛鋼一貫」、技術支援契約

・バンドー化学＜5195＞AI運転支援に出資

・三菱ケミカルG＜4188＞リチウム電池、適温管理、相変化蓄熱材、EVに提案

・リンテック＜7966＞つくばに生産開発拠点、半導体製造向けペリクル

・JAL＜9201＞離着装置新工場、整備の次世代中核拠点に

・近鉄GHD＜9041＞近畿日本鉄道とシャープ、車両床下検査を自動化実証、画像処理活用

・東和薬品<4553>後発薬増産に200億円

☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08:50 国内企業物価指数(5月) 予想0.9％ 前回2.3％

＜海外＞

・10:30 中・消費者物価指数(5月) 予想1.3％ 前回1.2％

・10:30 中・生産者物価指数(5月) 予想3.9％ 前回2.8％《YY》