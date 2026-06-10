*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1東京エレクトロン、太陽誘電、石井表記、など

銘柄名<コード>9日終値⇒前日比

トレファク＜3093＞ 1842 +71

5月の既存店売上高12.7％増。4月の5.5％増から伸び率拡大。

クミアイ化＜4996＞ 782 +62

上期業績見込みを上方修正。

学情＜2301＞ 1515 -32

26年10月期業績予想を下方修正。

石井表記＜6336＞ 1459 +300

第1四半期営業利益98.8％増。配当方針の変更も発表。

ジャストプラ＜4287＞ 462 -22

第1四半期営業利益は0.9％増にとどまる。

売れるG＜9235＞ 534 +17

約8億円相当の暗号資産復旧案件を受託。

東京エレクトロン＜8035＞ 59920 +4900

米SOX指数の急反発で半導体関連は総じて反発。

インターメスティック＜262A＞ 2218 +133

既存店売上高の好調推移を引き続き評価も。

雪印メグミルク＜2270＞ 3650 +150

みずほ証券では目標株価を引き上げ。

キッコーマン＜2801＞ 1552.5 +88.5

JPモルガン証券では目標株価を引き上げ。

リガク＜268A＞ 2656 +155

研究成果が結晶学分野の世界的学術誌に掲載と発表。

森永乳業＜2264＞ 5286 +209

牛乳由来プロテインの高濃度ホエイに注目も。

SCREEN＜7735＞ 12455 +695

SOX指数の反発で半導体製造装置が高い。

大同メタル工業＜7245＞ 1239 +66

DC向け発電機需要の伸長期待で。

三機工業＜1961＞ 2435 +123

直近ではキャピタルリサーチが大株主に。

筑波銀行＜8338＞ 675 +43

銀行株には日銀の利上げ思惑も強まり。

三櫻工業＜6584＞ 1063 +20

DCの水冷式冷却配管システムに改めて注目も。

T＆DHD＜8795＞ 4658 +263

金融関連セクターには利上げ期待が優勢か。

太陽誘電＜6976＞ 17975 +3000

ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 7820 +570

半導体製造装置株高の流れに乗る。

レーザーテック<6920> 40480 +1380

SOX指数反発でリバウンドへ。

滋賀銀行<8366> 2238 +133

来週の日銀利上げ期待で。

SBI新生銀行<8303> 1494.5 +102

銀行株高の流れに乗る。

フィックスターズ<3687> 2613 -322

天井到達感からの処分売りが続く。

堺化学工業<4078> 4940 -310

先週にかけて急騰の反動安が続く。

レノバ<9519> 923 -80

処分売り優勢の流れが続く。

テスホールディングス<5074> 856 -52

買われ過ぎからの反動安が続く形。

武蔵精密工業<7220> 6390 -630

みずほ証券では投資判断を格下げ。

テラスカイ<3915> 2597 -244

量子アルゴリズム開発成功で急伸の反動が続く。

アステリア<3853> 1761 -139

手仕舞い売り優勢の流れが続く。《CS》