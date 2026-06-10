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前日に動いた銘柄 part1東京エレクトロン、太陽誘電、石井表記、など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1東京エレクトロン、太陽誘電、石井表記、など
銘柄名<コード>9日終値⇒前日比
トレファク＜3093＞ 1842 +71
5月の既存店売上高12.7％増。4月の5.5％増から伸び率拡大。
クミアイ化＜4996＞ 782 +62
上期業績見込みを上方修正。
学情＜2301＞ 1515 -32
26年10月期業績予想を下方修正。
石井表記＜6336＞ 1459 +300
第1四半期営業利益98.8％増。配当方針の変更も発表。
ジャストプラ＜4287＞ 462 -22
第1四半期営業利益は0.9％増にとどまる。
売れるG＜9235＞ 534 +17
約8億円相当の暗号資産復旧案件を受託。
東京エレクトロン＜8035＞ 59920 +4900
米SOX指数の急反発で半導体関連は総じて反発。
インターメスティック＜262A＞ 2218 +133
既存店売上高の好調推移を引き続き評価も。
雪印メグミルク＜2270＞ 3650 +150
みずほ証券では目標株価を引き上げ。
キッコーマン＜2801＞ 1552.5 +88.5
JPモルガン証券では目標株価を引き上げ。
リガク＜268A＞ 2656 +155
研究成果が結晶学分野の世界的学術誌に掲載と発表。
森永乳業＜2264＞ 5286 +209
牛乳由来プロテインの高濃度ホエイに注目も。
SCREEN＜7735＞ 12455 +695
SOX指数の反発で半導体製造装置が高い。
大同メタル工業＜7245＞ 1239 +66
DC向け発電機需要の伸長期待で。
三機工業＜1961＞ 2435 +123
直近ではキャピタルリサーチが大株主に。
筑波銀行＜8338＞ 675 +43
銀行株には日銀の利上げ思惑も強まり。
三櫻工業＜6584＞ 1063 +20
DCの水冷式冷却配管システムに改めて注目も。
T＆DHD＜8795＞ 4658 +263
金融関連セクターには利上げ期待が優勢か。
太陽誘電＜6976＞ 17975 +3000
ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 7820 +570
半導体製造装置株高の流れに乗る。
レーザーテック<6920> 40480 +1380
SOX指数反発でリバウンドへ。
滋賀銀行<8366> 2238 +133
来週の日銀利上げ期待で。
SBI新生銀行<8303> 1494.5 +102
銀行株高の流れに乗る。
フィックスターズ<3687> 2613 -322
天井到達感からの処分売りが続く。
堺化学工業<4078> 4940 -310
先週にかけて急騰の反動安が続く。
レノバ<9519> 923 -80
処分売り優勢の流れが続く。
テスホールディングス<5074> 856 -52
買われ過ぎからの反動安が続く形。
武蔵精密工業<7220> 6390 -630
みずほ証券では投資判断を格下げ。
テラスカイ<3915> 2597 -244
量子アルゴリズム開発成功で急伸の反動が続く。
アステリア<3853> 1761 -139
手仕舞い売り優勢の流れが続く。《CS》
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