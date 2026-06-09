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日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に4日ぶり反発、東エレクやアドバンテストが2銘柄で約757円分押し上げ

2026年6月9日 16:39

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記事提供元：フィスコ

*16:39JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に4日ぶり反発、東エレクやアドバンテストが2銘柄で約757円分押し上げ
9日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり126銘柄、値下がり98銘柄、変わらず1銘柄となった。

前日8日の米国株式市場はまちまち。トランプ大統領がイスラエルとイラン両国に対し攻撃を停止するよう要請したため、和平合意期待が広がった。しかし、中東を巡る懸念は完全に払しょくせず、原油価格が下げ止まると相場は失速。年内の利上げ観測を警戒し、ダウは下落に転じた。ナスダックは半導体インテルなどがけん引し、終日堅調に推移した。米株式市場の動向を横目に、9日の日経平均は4日ぶり反発して取引を開始した。前日の米市場でナスダックが上昇した流れを受け、東京市場でも半導体関連株を中心に買いが先行した。昨日の海外市場で原油先物価格が落ち着いた動きだったことが安心感となったほか、日経平均が昨日までの3日続落で4300円下落したことから押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすい状況となった。加えて、日経平均は昨日段階で63500円台に位置する25日線が下値支持線として意識され、ここからの下値余地は大きくないとの見方もあったか。

大引けの日経平均は前営業日比1392.03円高の65416.63円となった。東証プライム市場の売買高は25億227万株、売買代金は10兆9342億円だった。業種別では、電気機器、保険業、証券・商品先物取引業などが上昇した一方で、石油・石炭製品、鉱業、倉庫・運輸関連業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は53％、対して値下がり銘柄は42％となっている。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約492円押し上げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、太陽誘電＜6976＞、村田製＜6981＞、TDK＜6762＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約61円押し下げた。同2位は日東電＜6988＞となり、ソニーG＜6758＞、大塚HD＜4578＞、中外薬＜4519＞、塩野義薬＜4507＞、三井金属＜5706＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　65416.63(+1392.03)

値上がり銘柄数 126(寄与度+1628.07)
値下がり銘柄数 98(寄与度-236.04)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 59920　 4900　492.77
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 26330　 1095　264.29
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 76450　 4570　107.24
＜4062＞　イビデン　　　　　　 18595　 1535　102.91
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　 17975　 3000　100.57
＜6981＞　村田製作所　　　　　　9692　 981　 78.92
＜6762＞　TDK　　　　　　　　3835　 120　 60.34
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 7048　 72　 57.93
＜6098＞　リクルートHD　　　　 11185　 430　 43.24
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 71520　 4040　 27.09
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　4499　 98　 19.71
＜7735＞　SCREEN　　　　　12455　 695　 18.64
＜6920＞　レーザーテック　　　 40480　 1380　 18.50
<6971>　京セラ　　　　　　　　3627　 56　 15.02
<2801>　キッコーマン　　　　1552.5　 88.5　 14.83
<6963>　ローム　　　　　　　　5242　 427　 14.31
<6752>　パナHD　　　　　　　 3924　 350　 11.73
<6361>　荏原製作所　　　　　　5300　 270　 9.05
<8766>　東京海上HD　　　　　 7410　 178　 8.95
<6723>　ルネサスエレクトロニ　4395　 256　 8.58

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 78060　 -760　-61.14
＜6988＞　日東電工　　　　　　　2918　 -90　-15.08
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3443　 -65　-10.89
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 10275　 -275　 -9.22
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　7376　 -89　 -8.95
＜4507＞　塩野義製薬　　　　　　2768　 -76.5　 -7.69
＜5706＞　三井金属鉱業　　　　 39460　 -1890　 -6.34
<8015>　豊田通商　　　　　　　6105　 -60　 -6.03
<6367>　ダイキン工業　　　　 23265　 -175　 -5.87
<6501>　日立製作所　　　　　　4882　 -149　 -4.99
<5713>　住友金属鉱山　　　　　7718　 -278　 -4.66
<4063>　信越化　　　　　　　　6836　 -27　 -4.53
<7832>　バンナムHD　　　　　 3674　 -45　 -4.53
<4385>　メルカリ　　　　　　　3678　 -118　 -3.96
<6645>　オムロン　　　　　　　5746　 -116　 -3.89
<5802>　住友電気工業　　　　 12040　 -100　 -3.35
<2802>　味の素　　　　　　　　4757　 -49　 -3.29
<4704>　トレンドマイクロ　　　6231　 -97　 -3.25
<7733>　オリンパス　　　　　　1786　 -23.5　 -3.15
<8058>　三菱商事　　　　　　　4805　 -28　 -2.82《CS》

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