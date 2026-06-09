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東証業種別ランキング：電気機器が上昇率トップ
*15:51JST 東証業種別ランキング：電気機器が上昇率トップ
電気機器が上昇率トップ。そのほか保険業、証券業、その他 金融業、サービス業なども上昇。一方、石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか鉱業、倉庫・運輸関連業、医薬品、空運業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 電気機器 ／ 8,522.06 ／ 3.13
2. 保険業 ／ 3,750.38 ／ 2.96
3. 証券業 ／ 868.58 ／ 2.42
4. その他金融業 ／ 1,531.39 ／ 2.09
5. サービス業 ／ 3,469.68 ／ 2.04
6. 海運業 ／ 2,140.88 ／ 1.62
7. 銀行業 ／ 670.04 ／ 1.53
8. ガラス・土石製品 ／ 2,599.64 ／ 1.22
9. 不動産業 ／ 2,444.88 ／ 1.03
10. 建設業 ／ 2,609.43 ／ 0.96
11. 精密機器 ／ 14,048.18 ／ 0.89
12. 機械 ／ 4,814.94 ／ 0.73
13. 金属製品 ／ 2,016.37 ／ 0.73
14. パルプ・紙 ／ 622.82 ／ 0.64
15. 陸運業 ／ 2,163.45 ／ 0.63
16. 水産・農林業 ／ 733.07 ／ 0.63
17. その他製品 ／ 5,705.31 ／ 0.57
18. 輸送用機器 ／ 4,548.57 ／ 0.40
19. ゴム製品 ／ 5,485.11 ／ 0.39
20. 繊維業 ／ 902.38 ／ 0.29
21. 鉄鋼 ／ 704.59 ／ 0.06
22. 化学工業 ／ 3,067.89 ／ -0.04
23. 非鉄金属 ／ 6,120.42 ／ -0.06
24. 食料品 ／ 2,641.1 ／ -0.10
25. 情報・通信業 ／ 8,120.16 ／ -0.10
26. 電力・ガス業 ／ 660.37 ／ -0.13
27. 卸売業 ／ 5,657.79 ／ -0.25
28. 小売業 ／ 2,240. ／ -0.43
29. 空運業 ／ 218.45 ／ -0.82
30. 医薬品 ／ 3,689.71 ／ -1.06
31. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,649.53 ／ -1.18
32. 鉱業 ／ 1,044.47 ／ -1.29
33. 石油・石炭製品 ／ 2,653.51 ／ -1.77《CS》
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