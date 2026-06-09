*09:42JST ドル円今週の予想（6月8日）サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、ドル円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、今週のドル円について、『介入を警戒しつつも押し目買いが継続しよう。実際に介入があっても円安の流れに変化はなさそうだ』と述べています。

続けて、『米国とイランの戦闘終結は依然として不透明だ。原油相場は1バレル＝90ドルを超えて高止まりし、有事のドル買いが続いている』と伝えています。

次に、『5日に発表された5月米雇用統計では、非農業部門雇用者数が17万2000人増加し市場予想を大きく上回った。雇用は3カ月連続で力強く伸びたほか、失業率は4.3％と3カ月連続で横ばい。堅調な労働市場が確認され、米長期金利は4.53％に上昇し、ドルも買われた』と伝え、また、『イラン戦争の影響で燃料価格が急騰し、4月米消費者物価指数（CPI）は前年同月比で3.8％上昇し、市場予想の3.7％を上回った。年間上昇率としては2023年5月に記録した4％以来で、約3年ぶりの高水準となった。強い労働市場、インフレの加速懸念から米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げできるはずもなく、16～17日の米連邦公開市場委員会（FOMC）では、政策金利の据え置きはほぼ確実だろう』と述べています。

また、『インフレ懸念が続く中でも雇用の好調さが示されたことで、市場ではFRBが金融引き締め姿勢に傾くとの見方が強まった。CMEのフェドウォッチでは、年内に1回以上の利上げが行われる可能性が前日の約5割から約7割に上昇した。政府・日銀の介入警戒は根強いものの、ドル円はジリ高で推移しそうだ』と考察しています。

ドル円の今週のレンジについては、『158.00円～162.00円』と予想しています。



上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の6月8日付「ドル円今週の予想（6月8日）にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》