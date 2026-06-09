アピリッツ、東京大学発H2Lと資本業務提携、フィジカルAI領域へ本格参入

■2080万円を出資、Web・アプリ開発力と身体データ技術を融合

アピリッツ<4174>(東証スタンダード)は6月8日、東京大学発のスタートアップ企業であるH2L株式会社と資本業務提携契約を締結したと発表した。H2L社が持つ「身体性のデジタル化」技術と、アピリッツのWeb・アプリ開発力、サービスデザイン力を組み合わせ、フィジカルAIソリューションの企画・開発・社会実装を共同で進める。

H2L社は、人間の固有感覚や身体の動き、力加減、緊張などをデジタルデータとして扱うBodySharing技術を開発している。同提携では、同社を「フィジカルAIの基盤技術パートナー」と位置づけ、アピリッツが実装・事業化を担う共創体制を構築する。出資額は2080万円で、議決権保有割合は非公表としている。

今後は、スポーツ指導AI、技能継承AI、ファン参加型体験、施設向けAI測定メニューなどへの展開を想定する。構想整理からPoC/MVP開発、アプリ・管理画面・課金基盤の実装、商用化後の運用改善まで一貫して担い、身体データを活用した新サービスの創出を目指す。業績への影響は軽微と見込むが、中長期的な成長領域と位置づける。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

