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6月8日本国債市場：債券先物は128円51銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:51JST 6月8日本国債市場：債券先物は128円51銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付128円56銭 高値128円73銭 安値128円46銭 引け128円51銭
2年 1.402％
5年 1.930％
10年 2.707％
20年 3.615％
8日の債券先物6月限は128円56銭で取引を開始し、128円51銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.19％、10年債は4.58％、30年債は5.03％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.06％、英国債は4.90％、オーストラリア市場は祝日のため休場、NZ10年債は4.58％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
15:00 独・製造業受注(4月) 前回5.0％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 前回0.6％
20:25 ブ・週次景気動向調査
24:00 米・NY連銀1年インフレ期待(5月) 前回3.64％
27:00 ブ・貿易収支(先週) 前回15.36億ドル
国際原子力機関(IAEA)定例理事会(12日まで)
米・アップル年次開発者会議「WWDC」(12日まで)
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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