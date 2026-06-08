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6月8日本国債市場：債券先物は128円51銭で取引終了

2026年6月8日 15:51

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記事提供元：フィスコ

*15:51JST 6月8日本国債市場：債券先物は128円51銭で取引終了
[今日のまとめ]

＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付128円56銭 高値128円73銭 安値128円46銭　引け128円51銭

2年 1.402％
5年 1.930％
10年 2.707％
20年 3.615％


8日の債券先物6月限は128円56銭で取引を開始し、128円51銭で引けた。


＜米国債概況＞
2年債は4.19％、10年債は4.58％、30年債は5.03％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）


＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.06％、英国債は4.90％、オーストラリア市場は祝日のため休場、NZ10年債は4.58％近辺で推移。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
15:00　独・製造業受注(4月)　前回5.0％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　前回0.6％
20:25　ブ・週次景気動向調査
24:00　米・NY連銀1年インフレ期待(5月)　前回3.64％
27:00　ブ・貿易収支(先週)　前回15.36億ドル
国際原子力機関(IAEA)定例理事会(12日まで)
米・アップル年次開発者会議「WWDC」(12日まで)

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》

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