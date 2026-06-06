*09:04JST NY為替：米雇用統計が予想以上、年内の利上げを織り込むドル買い

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は160円台前半に上昇後、159円75銭に反落、再び160円34銭まで上昇し、160円21銭で引けた。

米5月雇用統計での雇用の伸びが予想を上回ったため、年内の利上げを織り込むドル買いに拍車がかかった。一時当局の円安是正介入警戒感に円買いが強まったが、日米金利差拡大観測に再び上昇。

ユーロ・ドルは1.1642ドルから1.1518ドルまで下落し、1.1522ドルで引けた。

ユーロ・円は186円11銭から184円50銭まで下落。

ポンド・ドルは1.3468ドルから1.3330ドルまで下落した。

ドル・スイスは0.7880フランから0.7968フランまで上昇した。



[経済指標]

・米・5月失業率：4.3％（・予想：4.3％、3月4.3％）

・米・5月非農業部門雇用者数：＋17.2万人（・予想：＋8.8万人、・4月：＋17.9万人←＋11.5万人）

・米・5月平均時給：前月比＋0.3％（予想＋0.3％、4月＋0.2％）前年比＋3.4％（予想＋3.4％、4月＋3.6％）

・米・4月消費者信用残高：＋207.33億ドル（予想：＋176.7億ドル、2月：＋222.26億ドル←＋248.55億ドル）

・カナダ・5月失業率：6.6％（予想：6.9％、4月：6.9％）

・カナダ・5月雇用者数増減：＋8.78万人（予想：＋1万人、4月：－1.77万人）《TN》