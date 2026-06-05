*22:45JST 【市場反応】米5月雇用統計はポジティブサプライズ、年利上げ織り込みドル反発

米労働省が発表した5月失業率は4.3％と、予想通り3月と同水準を維持した。同月非農業部門雇用者数は前週比＋17.2万人と、予想＋8.8万人を上回った。4月分も＋17.9万人と、＋11.5万人から上方修正された。過去2カ月間で9.3万人の上方修正となった。

平均時給は前月比＋0.3％と、予想通り4月＋0.2％から加速。2月来の高水準となった。前年比では、＋3.4％と、予想通り4月＋3.6％から鈍化した。労働参加率は61.8％で変わらず。不完全雇用率（U6）は8.1％と、8.2％から低下した。

強い結果を受けて、米短期金融市場は年1回の利上げを完全に織り込んだ。利上げ観測を受けて、米国債相場は反落。10年債利回りは4.54％まで上昇した。ドル買いも加速し、ドル・円は160円20銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1642ドルから1.1582ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.3470ドルから1.3401ドルまで下落した。



[経済指標]

・米・5月失業率：4.3％（・予想：4.3％、3月4.3％）

・米・5月非農業部門雇用者数：＋17.2万人（・予想：＋8.8万人、・4月：＋17.9万人←＋11.5万人）

・米・5月平均時給：前月比＋0.3％（予想＋0.3％、4月＋0.2％）前年比＋3.4％（予想＋3.4％、4月＋3.6％）《KY》