ブックオフGHD、5月既存店売上高は14.8%増、トレカ・ホビーなど好調

■トレーディングカード・ホビー、ソフトメディア、書籍、アパレルが前年超え

ブックオフグループホールディングス<9278>(東証プライム)は6月4日、2026年5月の月次売上状況を発表した。国内ブックオフ事業の直営店既存店売上高は前年同月比114.8%、全店売上高は同116.2%となり、いずれも前年を上回った。

5月はトレーディングカード・ホビー、ソフトメディア、書籍、アパレルなどの売上高が前年を上回った。土日祝日数は前年同月より2日多く、既存店売上高は2026年1月の114.3%を上回り、同期間内で高い伸びとなった。

出店では、5月15日に東京都墨田区で「Japan TCG Center 錦糸町マルイ店」を開設した。5月末時点のチェーン合計店舗数は836店舗で、国内ブックオフ事業は723店舗、プレミアムサービス事業は54店舗、海外事業は50店舗、その他は9店舗となった。なお、同資料の数値は速報値であり、次回以降の更新時に修正される可能性がある。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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